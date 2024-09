L’Escola Agrària del Pirineu ofereix dues formacions vinculades al món del formatge

Una gran varietat de formatges (RàdioSeu)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, en el terme municipal de Montferrer i Castellbò, a la comarca de l’Alt Urgell ofereix aquesta tardor dues formacions vinculades al món del formatge. El primer curs se centrarà en l’elaboració de formatges de coagulació làctica i enzimàtica, del 15 al 25 d’octubre, i la segona proposta, els 27 i 28 de novembre, aprofundirà en l’avaluació de les seves propietats organolèptiques.

Pel que fa al primer curs, de 40 hores, forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector formatger artesà de Catalunya, que ha de permetre la qualificació dels professionals del sector. S’adreça a persones principiants interessades a adquirir els principis i tècniques més habituals a l’hora d’elaborar formatges de coagulació làctica i enzimàtica.

Les classes, a càrrec del tècnic formatger, Patricke Anglade, es desenvoluparan de dimarts a dijous durant dues setmanes del mes d’octubre i caldrà que els assistents portin bata, gorra i calçat impermeable. Es combinarà sessions pràctiques a formatgeria amb sessions teòriques, i es tractaran conceptes com les etapes i paràmetres de la fabricació d’un formatge; la classificació de formatges segons Lenoir; els factors d’influència en la coagulació i la quallada; el tallat i escorregut de quallades enzimàtiques; el control d’acidificació en motlles, i el salat i afinat, entre d’altres.

La segona formació, dirigida per Roser Romero del Castillo, tindrà com a objectiu conèixer la metodologia desenvolupada per a avaluar els atributs d’aspecte, olor, sabor i textura dels formatges utilitzant escoles i fitxes de tast. Les sessions es faran en dues jornades de novembre, la primera de les quals es dedicarà a la teoria i la segona a la pràctica, en què destacarà un tast i la recollida de resultats. La durada total serà de 12 hores.

Les inscripcions per a ambdós cursos es poden fer a través de formularis disponibles a Internet. La coordinadora dels tallers és Nati Valls (nvalls@gencat.cat o contactar al 973 35 23 58). El cost de la primera formació és de 54 euros i el de la segona, de 32 euros.