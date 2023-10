L’Escola Agrària del Pirineu comença el curs amb un 45% més de matriculats

Oferta formativa de l’Escola Agrària del Pirineu (Foto: EA Pirineu)

L’Escola Agrària del Pirineu ha iniciat el curs 2023-2024 amb un 45% més de persones matriculades respecte al curs anterior. El Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Activitats Eqüestres compta amb 35 alumnes, un 25% més que el setembre de l’any passat i, pel que fa als matriculats del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, un total de 24 estudiants han formalitzat la inscripció, una xifra que suposa un augment del 20% respecte al 2022-2023.

Enguany, de l’alumnat d’Activitats Eqüestres, 20 alumnes estan matriculats al primer curs i 15 al segon. En canvi, en el cas de l’alumnat d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, 16 corresponen al primer curs i 8, al segon.

Els matriculats de primer curs d’ambdós cicles formatius tenen majoritàriament entre 15 i 18 anys, mentre que l’edat dels estudiants de segon curs és més variada i oscil·la entre els 17 i els 37 anys. Pel que fa al gènere, el 44% són noies i el 56% restant són nois. Quant a territori, la majoria provenen de la província de Lleida (23 persones) i Barcelona (18). En tercer lloc, també hi ha estudiants de Girona (9) i de Tarragona (2). A més, hi ha alumnat que prové de fora de Catalunya: Andorra (3), València (1), Madrid (1), Saragossa (1) i Menorca (1).





25 graduats el curs 2022-2023

En referència al curs que va finalitzar el passat juny, l’Escola Agrària del Pirineu va tancar la promoció amb un total de 15 graduats en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres, i 10 titulats en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. El centre destaca la participació femenina en els estudis d’Activitats Eqüestres del curs passat, ja que més del 70% de l’alumnat eren dones.





Inserció laboral

En els últims 3 cursos acadèmics, el 50% dels estudiants del CFGM d’Activitats Eqüestres ha trobat feina al finalitzar el cicle, mentre que el 22% ha continuat estudiant i el 25% ha combinat tasques laborals i formatives. Pel que fa a l’alumnat del CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, el 26% s’ha posat a treballar en finalitzar la formació, el 47% ha seguit estudiant i el 26% restant ha combinat feina i classes.

Des de l’Escola Agrària del Pirineu s’assenyala que aquestes xifres mostren “la qualitat d’aquestes formacions i les oportunitats que ofereixen”. Maria Valls, cap de programes, manifesta que “és molt gratificant veure com empresaris i empresàries del sector, tant eqüestre com forestal, truquen a l’escola per a oferir feina als recentment titulats”. Per la seva banda, Núria Duró, directora del centre, afegeix que “això és el que acaba avalant la feina que fa tot l’equip docent i el personal d’administració i serveis de l’Escola”.





Oferta formativa

Fa més de 20 anys que l’Escola Agrària del Pirineu ofereix el CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, mentre que el CFGM d’Activitats Eqüestres ha finalitzat la 4a promoció. En aquests cursos, el perfil de l’alumnat ha estat molt especialitzat. De fet, els professionals eqüestres havien manifestat a l’Escola i les entitats del sector la necessitat de comptar amb una titulació oficial. “El centre, en tot moment està al costat de les empreses, manté contacte i analitza les seves necessitats per tal d’oferir una formació de qualitat en aquest àmbit d’especialització”, s’assenyala.

Pel que fa a l’àmbit forestal, és habitual que aquells que fan la formació en centres de treball en empreses privades s’hi quedin a treballar, però en tractar-se normalment d’alumnat que finalitza els estudis amb 18 anys, prefereixen seguir estudiant el CFGS i incorporar-se al món laboral posteriorment, segons s’indica des de l’EA.





Sobre l’Escola Agrària del Pirineu

L’Escola Agrària (EA) del Pirineu, situada a Bellestar (Montferrer i Castellbò), és un centre públic gestionat pel Servei de Formació Agrària (SFA), la unitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya que té la missió de professionalitzar el sector agropecuari, alimentari i forestal, mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals. Forma part del conjunt d’Escoles Agràries del SFA, una xarxa de 15 centres formatius, amb especialitzacions diverses i situades en diferents punts del territori català.

En concret, els eixos estratègics de formació i d’actuació del centre de Bellestar són els sistemes agroforestals de muntanya, el sector eqüestre i l’activitat formatgera. Per una banda, ofereix formació reglada, mitjançant dos cicles formatius: el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. D’altra banda, disposa d’una oferta de formació contínua, gràcies a cursos i jornades de transferència tecnològica, en la modalitat presencial, semipresencial i en línia, adaptats a les necessitats del sector.

L’escola també s’encarrega de preparar l’itinerari formatiu dels joves que han sol·licitat l’ajut de primera instal·lació i estan realitzant la incorporació a l’empresa agrària, tutoritzant-los al llarg de tot el procés.