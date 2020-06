L’Escola Agrària del Pallars es reinventa a través de la FP orientada a l’entorn de muntanya

L’Escola Agrària del Pallars del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya es reinventa per adaptar-se a una nova realitat i donar resposta a les necessitats del sector agroalimentari de muntanya. Fruit de l’evolució i el progrés d’aquest àmbit, els seus professionals han passat de produir els aliments a realitzar el cicle productiu complet: produint, elaborant i comercialitzant els seus propis productes.

El centre educatiu ha definit una nova línia de treball pel curs 2020-2021 que consisteix en oferir una formació professional especialitzada que va en línia als objectius de desenvolupament rural sostenible. Per aquesta raó, de cara al pròxim any acadèmic l’escola oferirà el curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, una oferta parcial que reuneix una selecció de continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.

Es tracta d’una iniciativa pionera, innovadora i adaptada als condicionaments específics de l’entorn de muntanya, que té per com a objectiu reenfocar la formació professional inicial que oferia el centre per tal d’ajudar a totes aquelles persones que es volen dedicar a la transformació agroalimentària de muntanya. Amb aquest canvi, es vol dotar als alumnes de les eines i coneixements necessaris perquè puguin adaptar-se a aquest món tan canviant, i puguin contribuir al territori, millorant el relleu generacional del sector i desenvolupant una activitat de transformació alimentària amb eficàcia, seguretat, sostenibilitat, i sempre sota els paràmetres de la normativa vigent.

El curs es divideix en dos blocs formatius diferents. En primera instància, s’ofereix una formació tècnica que ajudarà als alumnes a conèixer la tecnologia alimentària, l’envasament i embalatge dels productes, la comercialització i promoció dels aliments, el control i higiene, la seguretat alimentària, la conducció i control del procés d’elaboració, la prevenció de riscos laborals i les bases de la transformació agroalimentària de muntanya.

D’altra banda, la segona fase del curs és més pràctica i l’alumne podrà comptar amb Formació en centres de treball (FCT) i triar entre dos itineraris diferents. El primer és ‘Desenvolupa el teu projecte’, que té un caire més emprenedor i on l’estudiant proposarà la creació d’una iniciativa pròpia i aprendrà a controlar la producció, els costos, la qualitat i els processos d’una activitat agroalimentària, entre d’altres. El segon itinerari, en canvi, és ‘Aprèn a l’empresa’ on l’alumne seguirà aprofundint en l’empresa alimentària, en el coneixement dels processos i la qualitat en la indústria.

Segons dades d’ACCIÓ, el sector agroalimentari és un dels principals motors econòmics de Catalunya, genera un volum de negoci de 38.205 milions d’euros, xifra que equival al 16,28% del PIB de Catalunya i ocupa directament a 164.372 persones. D’aquesta manera, les xifres d’inserció laboral de la formació professional del sector agrari i de la indústria agroalimentària són molt elevades, arribant al 72,7%.

Amb aquesta formació, els alumnes disposaran de diverses sortides professionals, com ara treballar en la transformació de productes agroalimentaris des de la formulació inicial fins a la comercialització, en tasques de condicionament de la matèria primera, programació de la producció i control de la qualitat i seguretat alimentària del sector càrnic, lacti i derivats i fruites i hortalisses. A més a més, els estudiants també obtindran els coneixements per crear la seva pròpia empresa en l’àmbit de la transformació agroalimentària de muntanya. En tot moment, es potenciarà un ensenyament personalitzat gràcies a grups reduïts, on l’alumne rebrà orientació i acompanyament individualitzat, tant per a la inserció laboral com per a començar el seu propi projecte.

Un cop finalitzat el curs, es comptarà amb la certificació de les unitats formatives superades i es podrà obtenir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària en altres centres, mantenint la qualificació de les unitats formatives superades.

El període de preinscripcions al curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’ impartit per l’Escola Agrària del Pallars s’inicia el pròxim 10 de juny i finalitza el 17 de juny i es farà de forma telemàtica. Els interessats es poden dirigir a l’escola a través del següent correu electrònic: aecapal.daam@gencat.cat

Sobre l’Escola Agrària del Pallars

L’Escola Agrària del Pallars, situada a Talarn (Pallars Jussà), és un centre escolar públic del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que ofereix formació professional especialitzada en el sector agroalimentari de muntanya.

El centre va iniciar la seva activitat educativa a Tremp el 1976, oferint la Formació Professional Agrària de primer grau. Al llarg d’aquests més de 40 anys, l’Escola Agrària del Pallars ha anat adaptant la seva oferta formativa a les necessitats dels principals actors del sector agroalimentari. Tant és així que el centre ha reinventat la formació professional inicial adaptant-se a les noves realitats i donant resposta a les principals necessitats del sector, gràcies al curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’.

D’altra banda, l’escola posa a disposició dels professionals d’aquest àmbit una completa oferta de formació contínua, amb l’objectiu de proporcionar-los les eines adequades per actualitzar els seus coneixements i ajudar-los en la capacitació professional. A més a més, també dona suport i formació als joves que es volen incorporar en una empresa agrària.