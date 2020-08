L’Escena Nacional d’Andorra escull “Cuques” i “Credere” per estrenar aquest 2020

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), ha escollit els projectes “Cuques” i “Credere” com les produccions que es portaran a terme aquest any i que se sumen a la Jove Companyia Nacional com a projectes ENA 2020.

Davant les limitacions causades per la crisi del Covid-19, l’ENA va haver d’aturar la majoria dels projectes que tenia plantejats per a aquest any. Per aquesta raó va realitzar una enquesta i dues sessions de treball virtuals entre els professionals, les escoles i les companyies d’arts escèniques d’Andorra per recollir les seves impressions, escoltar testimonis sobre com ha afectat a totes aquesta crisi, saber com enfoquen el seu futur i quines possibilitats es podien explorar per col·laborar-hi.

Després d’aquestes accions i amb la voluntat de ser no només una plataforma d’arts escèniques que produeixi projectes teatrals, sinó també una espai que reculli el màxim de necessitats i voluntats plantejades pel gremi, l’ENA va proposar als artistes escènics del país una fórmula que permetés l’elaboració i creació de projectes de petit format per estrenar aquest any 2020. L’objectiu des de l’ENA es crear xarxes i col·laboracions entre diferents artistes teatrals i tractar des de les arts escèniques la situació actual a partir de la premissa: “Individu i/o comunitat”. On entrin en joc canvis de paradigma personals o col·lectius utòpics, distòpics o realistes.

Dels projectes rebuts al voltant d’aquesta temàtica s’han seleccionat dues produccions: “Cuques”, musical multidisciplinar destinat a un públic familiar i presentat per l’actriu Elena Santiago; i “Credere” espectacle multidisciplinar presentat pel ballarí Xavier Pérez. Les peces tindran un procés de creació on estarà implicat tot l’equip artístic que formi part de l’engranatge escènic dels projectes, juntament amb la direcció artística de l’ENA. Aquest procés de creació tindrà lloc des de la data d’avui i fins a la tardor, moment que començaria el procés d’assajos de cara al muntatge. Els projectes s’estrenarien, previsiblement, abans que acabi aquest any 2020.

En el procés de selecció s’ha valorat positivament que siguin multidisciplinars, en espais no convencionals i amb limitació de públic. Les peces comptaran amb un equip d’artistes del país o lligats al país.