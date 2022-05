L’Escanyabocs celebra 15 anys en plenitud

L’Escanyabocs, prova multiesportiva a la muntanya que té lloc a la Seu d’Urgell, celebrarà enguany la seva quinzena edició en plena forma els pròxims dissabte 21 i diumenge 22 de maig, en tota la seva plenitud després de dos anys d’haver-se realitzat adaptada a la pandèmia. Així ho han explicat aquest dilluns el vicealcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, en roda de premsa des del Parc Olímpic del Segre, instal·lació esportiva que des de la seva primera edició esdevé l’epicentre d’aquesta prova d’esports a la natura més singular del Pirineu.

“Estem contents d’anunciar una nova edició de l’Escanyabocs, primer perquè és ja la quinzena edició, i comprovar la seva consolidació dins l’ADN d’aquesta ciutat d’esports que som la Seu d’Urgell tot aprofitant l’entorn privilegiat que tenim per fer aquest esdeveniment esportiu, però també estem contents perquè torna l’Escanyabocs amb totes les seves proves després d’aquests darrers dos anys de pandèmia, que no es va anul·lar cap edició, però que es va haver d’adaptar a la situació sanitària”, ha assenyalat Jordi Fàbrega, vicealcalde urgellenc.

15 anys d’Escanyabocs: 11.921 participants

Per la seva part, Carlos Guàrdia ha remarcat la “bona salut” de l’Escanyabocs després de 15 anys de vida. El regidor d’Esports ha recordat que l’Escanyabocs es va iniciar l’any 2008 amb quatre proves esportives i 305 participants i l’any passat es va realitzar 7 proves i va comptar amb 940 participants.

En el seu balanç, Guàrdia ha remarcat que “aquest esdeveniment esportiu ha funcionat i que encara agrada, arribant l’any 2012 a les 1.215 participacions, any que ostenta el rècord de participants. A partir d’aquí, ha anat fluctuant, i malgrat la pandèmia no hem deixat mai d’organitzar l’Escanyabocs”. “Per tant, ha afegir el regidor d’Esports, queda demostrat la seva bona acceptació tant pels urgellencs i urgellenques com per a persones que venen de fora de la Seu d’Urgell a participar-hi, perquè atrau no només a gent de la nostra ciutat i de la comarca, sinó també d’Andorra i d’altres zones del país”.

Memorial Emma Roca

Pel que fa a les proves esportives que acull l’Escanyabocs, Carlos Guàrdia ha anunciat, entre d’altres novetats, que el raid d’aventura portarà a partir d’aquesta quinzena edició amb el nom Raid Aventura I Memorial Emma Roca. “L’objectiu és homenatjar i recordar a aquesta gran esportista, pionera de l’Escanyabocs, que va treballar perquè aquest raid fos un prova singular i atractiva dins d’aquest esdeveniment esportiu”, ha manifestat el regidor d’Esports.

El programa de l’Escanyabocs’22

L’Escanyabocs d’enguany comptarà amb 7 proves que es distribuiran durant el cap de setmana del 21 i 22 de maig, de la següent manera:

Cursa per muntanya (UEU)

Dissabte 21 de maig. Sortida des del Vinyer de Bescaran. 9:00 hores. Servei d’autobús per a portar els participants al punt de sortida.

Dos recorreguts:

Llarg: 18,600 km i 1.200 metres de desnivell positiu acumulat. Inclou premi especial a la pujada més ràpida.

Curt: 12,200 km i 840 metres de desnivell positiu acumulat.

Prova inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

Raid aventura I Memorial Emma Roca (ACE Bombers Seu)

Dissabte 21 de maig. Punt de sortida al Parc del Segre. 15:00 hores. Diferents modalitats esportives: orientació a peu i en bicicleta, canoa, tir amb arc, escalada i altres proves sorpresa. Durada total de quatre hores.

Prova que es realitza per parelles i inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

Orientació nocturna (Club Xinoxano Orientació)

Dissabte 21 de maig. Parc del Segre. 20:00 hores. Cursa nocturna i urbana. Per equips de 2 o 3 persones i en modalitat score, és a dir, amb el recorregut lliure.

Prova inclosa en l’Escanyabocs de Ferro.

Pedalada BTT (Associació Ciclista Urgellenca)

Diumenge 22 de maig. Parc del Segre. 8:30 hores.

Tres recorreguts:

Llarg: 60 km i 1.800 metres de desnivell positiu acumulat.

Mitjà: 46 km i 1.250 metres de desnivell positiu acumulat.

Curt: 30 km i 480 metres de desnivell positiu acumulat.

Caminada Marxa Nòrdica (AE Marxa Nòrdica Cadí Pirineus)

Diumenge 22 de maig. Concentració a Parc del Segre per desplaçar-se amb servei d’autobús als punts de sortida.

Dos recorreguts:

Llarg: 23 km i 819 metres de desnivell positiu acumulat. Sortida des de Castellbò.

Curt: 13 km i 386 metres de desnivell positiu acumulat. Sortida des de Bellestar.

Open Escalada

Diumenge 21 de maig. Rocòdrom Parc del Segre. Modalitat d’escalada amb corda i format Open.

Escanyabocs de Ferro i Mini Escanyabocs

L’Escanyabocs de Ferro és una classificació combinada que determina els atletes més complets, ja que premia la participació en quatre proves i atorga punts en funció de la classificació obtinguda en cadascuna d’elles, tant en categoria masculina com femenina. Els participants en l’Escanyabocs de Ferro hauran de participar i completar les proves de trail running, raid d’aventura, orientació i pedalada BTT. Un repte del més alt nivell que suposarà un esforç d’entre 11 i 15 hores de competició entre els dos dies de l’Escanyabocs.

També es podrà competir en l’Escanyabocs de Ferro participant en els recorreguts curts del trail running i curt de la BTT, sumant només una part proporcional dels punts en aquestes proves. Una manera de plantejar-se un repte personal i de superació, de millora i sacrifici, més enllà de la simple competició. Hi haurà obsequis per als primers classificats i regal per als finishers.

La jornada de dissabte 21 de maig tindrà lloc la Mini Escanyabocs, prova multidisciplinària que inclou un raid de petit format dins del Parc del Segre, amb diferents proves com l’escalada, el tir amb arc o l’orientació; i una cursa per muntanya (amb sortida a la Bastida d’Hortons i arribada al Parc), i que s’adreça als nens i nenes d’entre 8 i 13 anys.

Inscripcions i recollida de dorsals

Per tal d’inscriure’s a les diferents proves cal omplir el formulari telemàtic disponible a www.escanyabocs.com. El termini per formalitzar les inscripcions es tancarà el dijous 19 de maig a les 23:00.

La inscripció a una prova té un cost de 20 euros i, cada prova addicional té un cost de 5 euros. Els dorsals es podran recollir el divendres 20 de maig entre les 17 i 21 hores al Palau d’Esports. Els participants que ho desitgin podran adquirir la samarreta oficial de l’Escanyabocs, una samarreta tècnica de Grifone, per només 5 euros.

Escanyabocs’22 compta amb el patrocini de: Grifone; M&M Sports; SB Canyoning Alt Urgell; Casa Rural Ca l’Isidret i Diputació de Lleida.

I amb la col·laboració de: Rafting Parc; Ajuntament de Valls de Valira i EMD de Bescaran; Ajuntament de Montferrer i Castellbò; Ajuntament d’Alàs i Cerc; Ajuntament d’Estamariu; Ajuntament de Ribera d’Urgellet; Ajuntament de La Vansa i Fórnols i Consell Comarcal de l’Alt Urgell.