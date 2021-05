L’Escanyabocs 2021 tanca una edició amb prop de 1.000 participants

La Seu d’Urgell ha tancat aquest migdia la 14a edició de l’Escanyabocs, la més exitosa dels darrers cinc anys amb un total de 964 participacions, amb l’acte de lliurament de premis als i les esportistes que han pujat als diferents podis d’aquesta prova d’esports a la natura que té com a epicentre el Parc Olímpic del Segre. Els guardons els han lliurat l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i el regidor d’Esports, Carlos Guàrdia.

Davant l’èxit d’una edició més a nivell participatiu i organitzatiu d’aquest esdeveniment esportiu únic al Pirineu, encara marcat per la pandèmia, Carlos Guàrdia ha manifestat la satisfacció del Servei Municipal d’Esports pel transcurs d’aquesta edició 2021 de l’Escanyabocs, “amb molt bona participació, així com l’augment de participants en algunes de les sis proves que conformen el programa esportiu, com ha estat la de BTT amb 348 participants, la marxa nòrdica amb 134 inscrits i la trail running amb 235 corredors”. Guàrdia ha volgut subratllar que des de l’organització també s’està satisfet pel fet d’haver complet amb les normes sanitàries que es van establir en aquesta catorzè Escanyabocs. En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell remarca que “això és fruit de la bona feina portada a terme, en aquest aspecte, per part de l’equip del Servei d’Esports juntament amb les entitats organitzadores”. Un altre fet destacable d’aquesta edició de l’Escanyabocs és que “no només ha gaudit de les proves esportives els participants de la Seu sinó també dels vinguts de diferents punts del país que han mostrat la seva satisfacció tant de l’entorn natural com dels recorreguts marcats, i que fa que vulguin repetir en properes edicions”, ha remarcat l’edil d’Esports.

L’Escanyabocs amb Pirineu Outdoor

Carlos Guàrdia ha volgut lligar l’esperit de l’Escanyabocs amb el nou projecte de la Seu d’Urgell i comarca Pirineu Outdoor, presentat precisament aquesta setmana. “Pirineu Outdoor ha de ser l’espai de referència de les activitats esportives no motoritzades en el medi natural, bàsicament bicicleta i activitats a peu, que tindrà en un futur el seu espai físic precisament al Parc Olímpic del Segre, el centre neuràlgic de l’Escanyabocs”.

D’altra banda, el regidor d’Esports agraeix públicament l’esforç i la col·laboració de totes les entitats i empreses que donen suport, any rere any, perquè aquesta segueixi sent un referent en els esports en el medi natural.

La participació

Tal i com ha destacat l’organització de l’Escanyabocs, la participació en aquesta edició 2021 ha superat “amb escreix” el nombre de persones participants respecte les darreres cinc edicions.

Així, dels 820 esportistes inscrits ha comportat un total de 964 participacions individuals en les diferents proves esportives.

Per proves, la cursa trail ha comptat amb 235 inscrits; el raid d’aventura 44 parelles; l’orientació nocturna 95 participants; la marxa nòrdica 134; la cursa de BTT 348; i a l’open d’escalada hi has pres part un total de 8 esportistes.

Pel que fa a la Mini Escanyabocs hi han participat 64 joves atletes; a l’Escanyabocs de Ferro han estat 22 esportistes (19 nois i 3 noies), mentre que a l’Escanyabocs de Ferro per equips han competit 3 equips.