L’Escanyabocs 2020 arriba als 373 inscrits tot i les condicions atípiques per la situació sanitària

L’Escanyabocs ho té tot preparat per iniciar demà dissabte 19 de setembre la seva tretzena edició, que se celebrarà durant tot el cap de setmana al Rafting Parc de la Seu d’Urgell, com a escenari únic per celebrar les seves proves.

En aquesta edició, marcada per la limitació del nombre de participants a causa de la situació epidemiològica de la Covid-19, s’hi han inscrit un total de 373 esportistes que impliquen un total de 462 participacions individuals en les diferents proves esportives a la natura que tenen cabuda en aquest esdeveniment esportiu que organitza el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Per proves, la cursa trail compta amb 128 inscrits; el raid d’aventura 26 parelles; l’orientació nocturna 57 participants; la marxa nòrdica 31; la cursa de BTT 177; i a l’Open d’escalada hi prendran part un total de 9 esportistes.

Pel que fa a la Mini Escanyabocs hi ha inscrits 8 joves atletes; a l’Escanyabocs de Ferro hi participaran 20 esportistes (15 nois i 5 noies), mentre que a l’Escanyabocs de Ferro per equips s’hi han inscrit 2 equips.

Protocol d’actuació per protecció per a esportistes i voluntaris

Enguany, l’organització de l’Escanyabocs ha hagut de confeccionar un protocol d’actuació per protecció contra la Covid-19 que s’ha fet arribar a tots els i les esportistes i que impliquen canvis en la distribució dels espais i dels circuits del Parc del Segre, en el protocol d’actuació en els avituallaments, així com les normes sanitàries obligatòries com l’ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat entre participants.

Recollida de dorsals

Els dorsals i bosses de corredors es podran recollir en els següents punts i horaris:

o Avui divendres 18/09: Palau d’Esports (Av. Camí Ral de Cerdanya, 31). De 17:00 a 21:00 hores.

o Demà dissabte 19/09: Ràfting Parc. De 8:00 a 8:30, exclusivament dorsals per a la cursa trail. De 10:00 a 16:00 per a la resta de proves.

o Diumenge 20/09: Ràfting Parc. De 7:00 a 7:30.

Es prega que, en la mesura del possible, es recullin els dorsals amb antelació per evitar aglomeracions.

Al Ràfting Parc, els dorsals es recolliran a la carpa d’organització ubicada en l’àrea exclusiva per a participants.

Els participants hauran de recollir el seu dorsal i bossa de forma individual, sense anar acompanyats. En el cas dels menors d’edat podran anar acompanyats d’un únic adult.

En cas de voler recollir el dorsal d’algun altre participant, caldrà presentar còpia del DNI o passaport de la persona de qui es vulgui recollir el dorsal.

En els punts de recollida del dorsals serà obligatori l’ús de mascareta, el rentat de mans i respectar els circuits establerts per l’organització i la distància interpersonal.

Avituallaments

En els punts d’avituallament, els participants hauran d’accedir-hi amb la mascareta posada.

Cada participant haurà de portar el seu got o bidó, que podrà reomplir en cada avituallament.

L’organització disposa de gots de silicona plegables que es podran llogar en cas de no tenir-ne.

En els avituallaments hi haurà dipòsits amb aixeta per reomplir gots i bidons. El personal de l’organització s’encarregarà de desinfectar les aixetes després de cada ús.

Pel que fa a l’avituallament sòlid, es disposarà de barretes energètiques individuals i peces de fruita sencera. Els participants hauran de demanar el que vulguin i el personal de l’organització els ho facilitarà.

Es prega la màxima col·laboració per mantenir l’entorn net i no llençar embolcalls a terra.

Les proves



Com cada any, els participants han pogut escollir entre les diferents modalitats que ofereix l’Escanyabocs, amb la novetat de l’Open d’Escalada.