L’Escaldes Urbà celebra una nova edició per a promoure la cultura urbana entre els joves

L’Escaldes Urbà tindrà exhibicions d’skateboard (Imatge de drobotdean a Freepik)

L’Espai Jovent organitza una nova edició de l’Escaldes Urbà, amb l’objectiu de promoure la cultura urbana entre els joves majors de 16 anys del país. L’esdeveniment, que se celebrarà el pròxim dissabte, 12 de juliol, pretén donar visibilitat als artistes emergents i al talent local, que es donarà cita a les pistes de bàsquet 3×3 del Prat del Roure.

Al llarg de la jornada, de les 15 h a les 22 h, es duran a terme diverses activitats vinculades a les disciplines urbanes, com ara un torneig de batalles de rap i cançons, exhibicions de dansa urbana, sessions de DJ, així com actuacions musicals. Destaquen les propostes de tres grups referents de l’escena local, com ara, Jinete Bravo, Flake i Doble 0 (BDP).

Paral·lelament, es realitzaran intervencions artístiques de graffiti i exhibicions d’skateboard a càrrec de professionals del sector. A més, hi haurà un espai gastronòmic amb foodtrucks, que contribuirà a dinamitzar l’entorn i a enriquir l’experiència del públic assistent.

L’Escaldes Urbà s’emmarca dins les accions de foment cultural i de participació juvenil, amb la voluntat d’apropar els joves a formes d’expressió artística contemporànies i oferir-los un espai de trobada i creativitat.

Cal recordar que la participació a l’activitat és gratuïta i oberta a tothom a partir de 16 anys.