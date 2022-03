L’Esbart Valls del Nord lliura 404€ a l’Associació de Dones d’Andorra

La presidenta de l’Esbart Valls del Nord, Meritxell Rabadà, ha lliurat a la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Mònica Codina, un total de 404€ corresponents a la recaptació del festival commemoratiu del desè aniversari del grup dansaire i que sota el títol El buner d’Ordino es va dur a terme el passat mes de novembre de 2021.

Amb aquesta donació, l’Esbart Valls del Nord dona suport a l’acció solidària que fa l’ADA en defensa dels drets de la dona, així com la prestació serveis específics per la dona i millorar la seva formació, entre d’altres. El grup dansaire s’afegeix així també als actes commemoratius del 8 de març, dia de la dona treballadora.

Contextualització

El passat 27 de novembre de 2021, l’Esbart Valls del Nord va celebrar el festival de commemoració del desè aniversari del grup dansaire. El festival, concebut expressament per a l’ocasió com un gran espectacle, va culminar una dècada de creixement i d’expansió de l’esbart. Per celebrar-ho, els dansaires del Cos de Dansa i dels Veterans van estrenar d’El buner d’Ordino, una representació basada en la llegenda del mateix nom i que consta de vuit balls, tots ells amb coreografies pròpies (Jordi Rubio, Lluís Calduch, Pilar Capdevila, Sandra Tudó i Clàudia Borràs) i músiques noves (Jordi Barceló) també compostes expressament per a aquest aniversari.