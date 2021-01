L’Esbart Valls del Nord celebra el seu 10è aniversari

Aquest dilluns 11 de gener es compleixen 10 anys del naixement de l’Esbart Valls del Nord que aplega dansaires de les parròquies d’Ordino i la Massana. Sota la codirecció de Sandra Tudó i Pilar Capdevila, l’esbart ha crescut al llarg d’aquest decenni passant de 65 ballarins quan es va començar l’any 2011 als 120 actuals repartits entre les diferents categories que van dels 4 anys fins els 65: petits, infantils A i B, juvenils, cos de dansa i veterans.

En deu anys l’esbart d’Ordino i la Massana ha creat 30 coreografies pròpies, 5 balls amb música pròpia i ha confeccionat més de 40 vestuaris diferents. Pel que fa a la representació internacional, l’Esbart Valls del Nord ha viatjat fins a Rimini, Praga, Budapest, Portbou i l’Escala, a més d’altres poblacions pirinenques com Alins.

L’Esbart Valls del Nord prepara un festival per commemorar aquest aniversari, però l’actual situació pandèmica fa que sigui incert quan es podrà celebrar, tot i que els dansaires no han deixat d’assajar mantenint les mesures de seguretat i els protocols establerts per sanitat.

Al llarg d’aquesta setmana al perfil de l’esbart en les diferents xarxes socials s’hi penjaran vídeos recordant alguns dels elements més destacats d’aquest decenni.