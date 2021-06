L’Esbart Sant Romà d’Encamp estrena 47’ 52”

En el marc de la celebració de la Festa del Poble, la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà el nou espectacle de l’Esbart Sant Romà d’Encamp: 47’ 52”.

El nou espectacle del Sant Romà, recupera Per Vós, que va estrenar el 2006, amb música de Carlos Núñez i coreografia de Maribela Moreno, i reprèn Vèrtex, una composició en forma de viatge pel món de les havaneres per arribar a trobar el vèrtex on els viatgers del mar, independentment dels seus orígens, s’alimenten de la riquesa de la dansa com a prova que la dansa és un art que ve de qualsevol lloc i porta a qualsevol altre.

Completa l’espectacle l’estrena de Folk, una peça en què ha treballat la companyia el darrer any i que, a banda de la fusió clàssica entre el folklore i la dansa contemporània a què ens té acostumats l’Esbart, incorpora la percussió dels caixons, els panderos i els pitos. Aquesta peça de nova creació també ha estat coreografiada per Maribela Moreno a partir de temes musicals de diversos autors.

L’estrena de Folk neix d’una necessitat d’exploració de noves formes de composició de la direcció artística de l’Esbart, que ens planteja una peça constituïda per quatre seccions molt definides i amb caràcter propi. Cada secció de Folk s’alimenta d’una inspiració específica que afecta tant l’estil de dansa com la pròpia construcció coreogràfica amb els elements que la integren (cossos, moviments, elements de percussió, il·luminació…).

Malgrat el Cos de dansa s’emporta el pes essencial de la càrrega de l’espectacle, la secció infantil de l’esbart, que no ha deixat de treballar malgrat les restriccions sanitàries, també hi intervé amb una polca tradicional.

El títol de l’espectacle, 47’ 52’’, que coincideix amb la seva durada, sintetitza la feina i l’esforç que els dansaires hi han destinat durant tot aquest temps de pandèmia.

L’espectacle compta amb el patrocini del Comú d’Encamp i la col·laboració del Grup Hiper Pas. Hi haurà una funció el dissabte 26 de juny, a les 19 h, i una altra el diumenge 27, a la mateixa hora, a la Sala de festes del Complex Esportiu d’Encamp. Les entrades són numerades i gratuïtes, i es poden reservar a través de la web www.comuencamp.ad o al Departament de Cultura del Comú d’Encamp.