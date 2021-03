L’Esbart de les Valls del Nord ja està d’aniversari

L’Esbart de les Valls del Nord celebra el desè aniversari amb tres generacions i més de 120 dansaires que han treballat de valent per fer difusió del cos de dansa folklòric amb la seva història a través d’un conte, els seus vestits i danses que han ballat en els llocs més emblemàtics.

En deu anys l’esbart d’Ordino i la Massana ha creat més de quaranta peces de vestuaris, trenta de coreografies i cinc amb música pròpia. En aquest any tan especial també hi haurà dues cites marcades al calendari, dos festivals i amb estrenes: un al juny per a les seccions fins a juvenil i l’altre al novembre on s’estrenarà la llegenda del buner d’Ordino, que explica com es va salvar dels llops gràcies a l’instrument.

Aquest és un any de molta activitat però el cos de dansa ja ha parlat de fer quelcom per acompanyar la carrera de les festes de l’os cap a la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco.