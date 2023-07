L’Esbart Dansaire ensenya a la ciutadania la Dansa del Pregó

La Dansa del Pregó (Comú d’Andorra la Vella)

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha organitzat dues jornades per tal d’ensenyar a la ciutadania la segona part de la Dansa del Pregó. Per primer cop es convida a la gent de la parròquia a participar de forma oberta durant la representació del pròxim 4 d’agost. Malgrat això, i a causa de la seva complexitat, s’ofereixen assajos oberts a tots els interessats que es vulguin sumar al ball.

En dues jornades, els dies 31 de juliol i el 2 d’agost, l’Esbart Dansaire es posarà a disposició de totes les persones que vulguin aprendre la segona part de la dansa Dansa del Pregó. Els assajos es duran a terme a la tercera planta del Centre Cultural la Llacuna a les 20.30 hores. Les classes, ofertes pels membres de l’esbart, són gratuïtes i estan dirigides a tots els públics.

La Dansa del Pregó es va estrenar durant la festa major de l’any 2019, i va ser creada per a acompanyar l’acte de la lectura del pregó. Des d’aleshores, s’ha representat cada any, a excepció del 2020 a causa de la Covid-19. La segona part de la dansa està pensada perquè el poble s’hi afegeixi i participi del ball. El 2022 s’hi van sumar els grups convidats a la representació i, aquest any, s’ha decidit des de l’Esbart Dansaire a animar a la ciutadania a participar-hi. Malgrat això, la coreografia té una certa complexitat i, per aquest motiu, s’ha decidit assajar de forma prèvia. La Dansa del Pregó està inclosa en la programació de la festa major, i es representarà el divendres, 4 d’agost, després de la lectura del Pregó, a les 19 hores, a la plaça Príncep Benlloch.