L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella balla a les xarxes amb el lema “Tots junts ballem #desdecasa”

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha publicat a les seves xarxes socials una vídeodansa col·lectiva per tal d’animar a tota la població a ballar des de casa i a continuar el seu confinament fins al moment que sigui necessari.

Amb el lema “Tots junts ballem #desdecasa” els 50 dansaires de totes les seccions d’aquesta formació interpreten conjuntament algunes de les coreografies de l’esbart.

L’audiovisual ens mostra el grup dels infantils A, seguit dels infantils B, la secció dels Juvenils i els membres del cos de dansa que respectivament interpreten el “Ball de Pedretes”, el “Ball de Pescadors de Sant Simó de Mataró”, “L’Entrellissada” i “La Roseta de Tallaví”. El darrer ball que interpreten conjuntament tots els dansaires és un fragment de la cançó “Celebrem” del cantant català Miki Núñez. El grup dansaire ha escollit aquest tema musical per la seva lletra que ens diu: sigueu ànimes lliures i celebreu la vida; un missatge que l’esbart vol fer arribar a la població.

Aquesta iniciativa ha servit també a l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella per informar de l’ajornament del Festival de Primavera que tenia programat pel dia 10 de maig i que pel moment no es podrà fer. La idea de publicar aquest vídeo a la xarxa és una manera de mostrar un tastet de les danses que haurien conformat el cartell del festival. No hi ha data encara per poder-lo dur a terme però, si tot va bé, podria ser cap a la tardor.