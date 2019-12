A Andorra hi ha nou biblioteques, set de comunals, una del Govern i una Nacional. Això fa una ràtio d’1,2 per cada 10.000 habitants, una ràtio que ens situa en el tretzè lloc a Europa per darrere de països com Àustria, Finlàndia, Eslovènia i la República Txeca, que encapçalen la llista amb sis.

El 2018 les biblioteques van rebre 130.199 visitants, un 8,8% més que l’any anterior, un increment en part motivat per la crescuda a la Massana que sobrepassa el 68%.

Biblioteques més visitades

La que rep més visitants és la Pública del Govern amb més de 33.000, seguida de la de la Massana amb una xifra que supera els 24.000, Encamp amb 18.000 i Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany estan per sota dels 16.000.

Els fons dels equipaments creixen amb publicacions periòdiques (34%) , llibres electrònics (28,6%) i partitures musicals (20%).

Aquells que s’inscriuen als equipaments pugen prop d’un 14% d’una any per l’altre. Els més freqüents són els llibres, un 80%, seguits d’audiovisuals com pel·lícules amb un 17%. Entre els préstecs a domicili que més creixen són els llibres electrònics que ho fan en més del doble.

Hem de pensar que la lectura gaudeix de bona salut. I és que cada llibre que s’obre és un món que es descobreix, cada biblioteca que es visita, un univers de coneixement.