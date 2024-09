Exemplar de violeta africana (Getty images)

Possiblement, aquesta, sigui una espècie desconeguda per a moltes persones. Com a dada destacada, s’ha de dir que les violetes africanes (Saintpaulia) són plantes d’interior originàries de Tanzània i Kenya molt apreciades, tant per la seva bellesa, com per la seva facilitat de cura. En aquest article t’expliquem algunes coses que, potser, no sabies.

1. Llum: Les violetes africanes necessiten llum indirecta brillant per a prosperar. Una finestra orientada a l’est o oest és ideal. Evita l’exposició directa al sol, ja que pot cremar les fulles delicades.

2. Reg: Aquestes plantes prefereixen un sòl humit, però no entollat. És recomanable regar-les des de baix, col·locant la torreta en un plat amb aigua durant uns 30 minuts. Això permet que les arrels absorbeixin l’aigua necessària sense mullar les fulles, cosa que podria causar taques o fongs.

3. Humitat: Les violetes africanes gaudeixen d’una humitat moderada. Si l’ambient és massa sec, pot ajudar col·locar un plat amb aigua prop de la planta o utilitzar un humidificador.

4. Temperatura: La temperatura ideal per a aquestes plantes està entre els 18°C i 24°C. Protegeix-les de corrents d’aire freds i canvis bruscs de temperatura.

5. Sòl i fertilització: Utilitza un sòl ben drenant i ric en matèria orgànica. Pots comprar una mescla especial per a violetes africanes. Fertilitza-les cada 4-6 setmanes amb un fertilitzant líquid equilibrat, seguint les instruccions del fabricant.

6. Trasplantament: És recomanable trasplantar les violetes africanes cada 1-2 anys per a renovar el sòl i donar espai a les arrels. Escull una torreta lleugerament més gran que l’anterior i assegura’t que tingui forats de drenatge.





Tipus de Violetes Africanes

Les violetes africanes es classifiquen en diferents tipus segons la forma i color de les seves flors i fulles. Aquí en tenim algunes de les més populars:



1. Violetes africanes estàndard:

Aquestes són les més comunes, amb flors que poden ser simples, dobles o semidobles, i una àmplia gamma de colors que inclouen blau, morat, rosa, vermell, blanc i, fins i tot, combinacions bicolors.



2. Violetes miniatura i microminiatura:

Com el seu nom indica, aquestes varietats són més petites que les estàndard. Les miniatures tenen un diàmetre de fins a 15 cm, mentre que les microminiatures són encara més petites, sovint amb fulles de menys de 2,5 cm.



3. Violetes africanes de fulla variegada:

Aquestes violetes tenen fulles amb patrons variegats, que poden incloure taques o vores blanques, grogues o rosades. Són especialment atractives, fins i tot, quan no estan en flor.



4. Violetes de flors fantasy:

Aquestes varietats tenen flors amb patrons únics com taques, ratlles o esquitxades en diversos colors. Cada flor és única, oferint un espectacle visual increïble.



5. Violetes africanes de fulla arrissada:

Aquest tipus presenta fulles amb vores rissades o ondulades, afegint una textura interessant a la planta.