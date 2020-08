Les VII Jornades per a l’excel·lència a Esterri d’Àneu se celebraran el 2 i 3 d’octubre

La setena edició de les Jornades per a l’excel·lència a Esterri d’Àneu estarà dedicada a plantejar propostes concretes que permetin avançar en la consecució d’un avui més responsable per a garantir un demà més sostenible. Sota el títol “Un present responsable per un futur sostenible. El món després de la COVID-19”, les Jornades se celebraran enguany durant dos dies, el divendres 2 d’octubre a la tarda i el dissabte dia 3 al matí, un canvi de format que possibilitarà més fluïdesa en les sessions i una assistència més àmplia. A causa del context sanitari actual, l’aforament presencial serà limitat, es prendran estrictes mesures de seguretat i, a més, per primer cop les Jornades s’emetran per streaming , fet que permetrà la seva difusió en directe, a tot el món.

Com a espai de reflexió i de punt de trobada de professionals i empresaris de diferents sectors, amb la voluntat d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya, les Jornades se centren cada any en una temàtica d’actualitat i/o d’interès general. Aquesta setena edició abordarà de manera monogràfica la sostenibilitat des de diverses perspectives i de la mà de professionals d’alt nivell i de diferents àmbits.

Amb la mirada posada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats per les Nacions Unides per al 2030, les comarques de muntanya també volen debatre la seva contribució a aquest desafiament. El focus se situarà en integrar la sostenibilitat en la gestió de les empreses i les entitats, tant públiques com privades, com a qüestió prioritària per a poder garantir el seu desenvolupament futur, tractant aspectes com l’energia, la mobilitat, l’alimentació o el canvi climàtic, fonamentals per assolir un objectiu que implica tota la societat i sobre el qual calen respostes i, més encara, després de l’escenari global provocat per la COVID-19.

Les Jornades per a l’excel·lència continuen creixent i ja s’han convertit, després de sis edicions, en una acte de referència de cada any per al Pirineu, un veritable think tank de les comarques de muntanya. A les Jornades anteriors, que van batre el rècord d’assistència, es va debatre sobre les dones a l’alta muntanya. A través de ponències, diàlegs, entrevistes, taules rodones i col·loquis amb el públic assistent, les edicions anteriors van fixar-se en les persones com a vehicle de progrés, en el turisme, en les infraestructures i les comunicacions, en la sanitat i en el comerç electrònic com a oportunitat de negoci global.