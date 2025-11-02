Les varietats de bolets comestibles més comunes

A Andorra, Catalunya i sud de França, la cultura boletaire forma part de la tradició popular. Quan arriben les primeres pluges de tardor, els boscos s’omplen de boletaires buscant els exemplars més saborosos. Tot i que hi ha centenars d’espècies, unes quantes són especialment populars per la seva qualitat gastronòmica i la seva presència als nostres boscos.
1. Rovelló (Lactarius deliciosus)
- Aspecte: Barret ataronjat, sovint amb cercles concèntrics més foscos. La carn exsuda una llet taronja al tallar-se.
- Hàbitat: Surt principalment en pinedes, des del final de l’estiu fins a la tardor.
- Gust: Suau, lleugerament dolç i amb una textura ferma. Molt apreciat a la brasa o saltat amb all i julivert.
2. Pinetell (Lactarius sanguifluus)
- Aspecte: Similar al rovelló, però més fosc, amb tons vinats i la llet de color vermellós.
- Hàbitat: També en pinedes, especialment sobre sòls calcaris.
- Gust: Més intens i afruitat que el rovelló. Ideal per cuinar a la paella o a la planxa.
3. Cep (Boletus edulis)
- Aspecte: Barret marró clar, carn blanca compacta i peu gruixut.
- Hàbitat: En fagedes i alzinars, especialment després de pluges constants.
- Gust: Fins i delicat, amb aroma d’avellana. Molt utilitzat en guisats, risottos i plats de caça.
4. Camagroc (Cantharellus lutescens)
- Aspecte: Petit i prim, amb barret ataronjat i peu groc.
- Hàbitat: Boscos de pi i d’avet, sovint en zones humides.
- Gust: Suau, aromàtic, excel·lent per fer truites, sopes o deshidratat per aromatitzar plats.
5. Rossinyol (Cantharellus cibarius)
- Aspecte: Groc intens, barret en forma d’embut i peu gruixut del mateix color.
- Hàbitat: En boscos mixtos i de planifolis.
- Gust: Dolç i perfumat, molt apreciat a la cuina francesa. Perfecte per acompanyar carns blanques o pasta.
6. Llenega negra (Hygrophorus latitabundus)
- Aspecte: Barret viscós, gris fosc o negre; làmines blanques i peu robust.
- Hàbitat: Surt en pinedes de muntanya.
- Gust: Molt agradable, amb textura lliscant. Es recomana cuinar-la guisada o amb all i julivert.
7. Llenega blanca (Hygrophorus gliocyclus)
- Aspecte: De color blanc o crema, també viscosa.
- Hàbitat: En pinedes i fagedes.
- Gust: Suau i fi. Es pot fer a la planxa o com a guarnició de plats de carn.
8. Fredolic (Tricholoma terreum)
- Aspecte: Barret gris fosc, vellutat; làmines grisenques i peu prim.
- Hàbitat: En pinedes, molt abundant a la tardor.
- Gust: Agradable, lleugerament dolç. Es menja saltat o en truita.
9. Ou de reig (Amanita caesarea)
- Aspecte: Barret taronja intens, làmines grogues i peu groc. Quan és jove, surt envoltat d’una volva blanca.
- Hàbitat: Alzinars i suredes assolellades.
- Gust: Considerat un dels millors bolets comestibles. Es pot menjar cru, laminat amb oli i sal.
10. Moixernó (Calocybe gambosa)
- Aspecte: Barret blanc-crem, làmines clares i olor farinoseta.
- Hàbitat: Prats i marges, sobretot a la primavera (és dels pocs que no surt a la tardor).
- Gust: Suau i aromàtic, molt bo en truites o fregit amb all tendre.
11. Trompeta de la mort (Craterellus cornucopioides)
- Aspecte: Barret negre o gris fosc, en forma d’embut.
- Hàbitat: En fagedes i rouredes.
- Gust: Intens i perfumat, molt valorat en gastronomia per fer salses o com a condiment sec.
12. Llora (Clitocybe geotropa)
- Aspecte: Barret gran, de color marró clar, i peu gruixut.
- Hàbitat: En boscos mixtos o vores de camins.
- Gust: Saborós i consistent, ideal per a estofats o plats de caça.
13. Carlet (Lactarius deliciosus var. sanguifluus o Lactarius semisanguifluus)
- Aspecte: S’assembla molt al rovelló, però de tons més rosats i llet vermellosa.
- Hàbitat: En pinedes, especialment després de pluges suaus.
- Gust: Fins i suculent, molt bo a la planxa.
14. Pimpinella morada (Lepista nuda)
- Aspecte: Color lila o violeta, amb olor dolça i inconfusible.
- Hàbitat: Surt en zones de fullaraca o prop de camins.
- Gust: Exquisit i aromàtic, molt bo saltejat o amb arròs.
15. Carlet de pollancre (Agrocybe aegerita)
- Aspecte: Barret marró clar i peu robust.
- Hàbitat: Sobre soques de pollancre o salze.
- Gust: Carnós i suau. Molt usat en gastronomia tradicional mediterrània.