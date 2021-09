Les vacunes s’administraran a l’Hospital els dies amb menys cites

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres per informar d’alguns canvis en el pla de vacunació contra la COVID-19 un cop s’ha arribat a pràcticament el 75% de la població vacunable amb la pauta completa. Així, Mas ha indicat que a partir de la setmana vinent les vacunes s’administraran tant al Centre de Vacunació com a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Com ha apuntat la secretària d’Estat, es mantindrà la ubicació de la Plaça de Braus els dies en què hi hagi més cites previstes. Per contra, “quan el nombre de persones sigui inferior, aquestes s’administraran a l’Hospital per tal d’optimitzar els recursos”. D’aquesta manera, les cites que s’agendin a partir d’ara indicaran el dia i hora exactes, així com el lloc on hauran d’acudir.

Encara referent al pla de vacunació, Mas també ha fet referència als joves d’entre 12 i 15 anys que s’han inscrit per rebre la vacuna: 1.464: “la pràctica totalitat ja ha rebut la primera dosi”. També ha exposat que s’ha habilitat el dia 9 d’octubre, un dissabte, per a l’administració de la segona dosi, i que les famílies que vulguin canviar la cita per rebre-la aquest dia, han de demanar-ho trucant al 775019.

Actualment, ha continuat Mas, ja s’han administrat 103.595 vacunes –53.485 primeres dosis, 49.892 segones i 218 terceres–.

Actualització sanitària del 24 de setembre

Helena Mas també ha fet referència a les xifres d’evolució de la pandèmia: des de l’inici, al Principat s’han comptabilitzat 15.167 casos (+11) i es registren un total de 14.966 altes (+4). El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 71 casos actius (+7) i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI–.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 10 aules sota vigilància activa –4 total i 6 parcial– i 5 en vigilància passiva. Mas també ha exposat que el cribratge que es va fer a l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Escaldes-Engordany, on es registra un petit brot a 6è curs, ha permès identificar un alumne positiu entre les 28 proves que s’hi van realitzar a alumnes i professors d’aquest nivell.