Les vacunes de Covid-19 es retarden i arribaran a principis de la setmana vinent

Les vacunes de Covid-19 finalment no arribaran aquest cap de setmana a Andorra. Ho faran a principis de la setmana vinent, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

El titular de Salut ha assegurat que es tracta d’un retard en els tràmits administratius de la farmacèutica, que per a Andorra “no serà significatiu”. Martínez Benazet ha ressaltat que arribaran en un nombre suficient com per vacunar els residents de centres sociosanitaris que no tinguin anticossos, els professionals del SAAS i també el SAD -Servei d’Atenció Domiciliària-.

D’altra banda, el ministre de Salut ha fet un repàs a les dades epidemiològiques. En aquest sentit, ha informat que s’han diagnosticat 38 nous casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en les últimes 24 hores, pel que el total d’afectats des de l’inici de la pandèmia és de 8.489 persones. Les altes en les últimes hores han estat superiors, i es considera que un total de 7.672 persones han superat la malaltia. Les defuncions amb el virus es mantenen en 84.

Pel que fa a la pressió hospitalària, aquesta ha disminuït: hi ha un total de 23 pacients ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 5 d’ells a la unitat de cures intensives, on tres persones es troben ventilades mecànicament. En les últimes hores han rebut l’alta hospitalària 4 persones, i un altre pacient ha deixat l’UCI per anar a planta.

En canvi, a la planta Covid-19 del centre sociosanitari El Cedre hi ha un total de 24 pacients ingressats, això és 5 més des d’ahir. 10 pacients provenen de la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar i un de la residència l’Albó. La resta són malalts del brot de La Salita, entre els quals es preveu que cinc puguin rebre l’alta molt properament, segons ha explicat el ministre de Salut.