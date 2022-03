En els últims anys la cuina ha experimentat un gran canvi. Ha guanyat protagonisme convertint-se en el centre neuràlgic de la casa, el punt de trobada de família i amics. Amb idees creatives i funcionals ha guanyat espai, lluminositat i comoditat. Vols conèixer les últimes tendències en cuines 2022?

La cuina oberta al saló-menjador és una de les tendències a l’alça. El concepte obert té molts avantatges: amplitud, lluminositat, funcionalitat, connexió familiar i punt de trobada per a l’entreteniment. Una gran solució és instal·lar una illa. Actuarà com a barrera visual i ajudarà a unificar les diverses zones, aconseguint un espai unificat i harmoniós.

Si parlem de materials, sorgeix la necessitat d’utilitzar en la cuina materials naturals i sostenibles com la fusta, pedra, metalls… És important usar materials resistents i duradors que aguantin bé el desgast diari.

La fusta torna amb força per a les plaques de cocció, taules, cadires… L’acer inoxidable és un altre dels materials atemporals i perfectes per a fer servir en les cuines per la seva resistència i durabilitat. El marbre és tendència tant en les plaques de cocció com per a revestir les parets i el sòl. És el material elegant, resistent i durador que donarà un toc sofisticat a la cuina.

La cuina el 2022 s’adapta a solucions personalitzades i a dissenys flexibles que s’adapten a les necessitats de la família a mesura que va creixent. Optar per cuines fetes a mida és una gran solució per a aprofitar al màxim l’espai.

I si parlem de l’aixeteria de la cuina, aquesta es tenyeix de tons daurats, coure i negre mat. És una tendència que aposta per les aigüeres i aixeteria amb models més atrevits sense renunciar a les prestacions i tecnologia actual.

A més, una bona il·luminació és imprescindible en la cuina, tant la llum natural com l’artificial. És important il·luminar bé totes les zones de treball per a facilitar les tasques.

I les últimes tendències per a la cuina aposten per donar color a aquest espai de la casa. Es porten els tons foscos com el negre i gris, també s’utilitza el binomi blanc i negre que és sinònim d’elegància. El blau és un color que es veurà molt combinat amb blanc, gris, negre i fusta.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com