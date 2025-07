Les tempestes elèctriques fan activar l’avís groc a Andorra

Avís groc per tempestes elèctriques de divendres a dissabte (SMN)

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat un avís groc per a la matinada de divendres a dissabte davant l’arribada d’un front amb ruixats tempestuosos i activitat elèctrica, que afectarà especialment la zona est del país. El front anunciat es preveu cap a les tres de la matinada i s’estendrà per tot el territori, amb una millora progressiva a primeres hores del matí. Durant el dia de dissabte s’obriran clarianes amb intervals de sol i núvols, tot i que a la tarda no es descarta alguna gotellada aïllada.

La renovació de la massa d’aire comportarà una normalització de les temperatures: a Andorra la Vella es preveuen mínimes de 16 °C i màximes de 27 °C, mentre que al Pas de la Casa les temperatures seran fresquetes i oscil·laran entre els 9 °C i els 14 °C.