Les tarifes elèctriques professionals es mantenen al 2025 i les domèstiques s’incrementen un 2,3%

Les tarifes s’han revisat a proposta de FEDA (SFGA)

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la proposta de tarifes presentada per FEDA i ha aprovat el Decret de modificació de les tarifes elèctriques per al 2025. La proposta presentada manté les tarifes professionals i la domèstica bonificada sense cap increment i augmenta les domèstiques en un 2,3%, xifra de previsió de tancament de l’IPC de l’any. D’aquesta manera, es manté la competitivitat respecte als països veïns, i s’afavoreix les tarifes professionals que han estat menys protegides en els darrers increments tarifaris. Així mateix, es conserva la protecció a les persones en risc de vulnerabilitat.

L’actualització preveu que les tarifes elèctriques blava, vermella i verda professional es mantinguin igual que al 2024. Aquests tipus de consumidors, que tenen consums més elevats que els domèstics, actualment gaudeixen d’unes tarifes elèctriques més competitives, en tots els casos, que als països veïns, que poden arribar a ser fins a un 50% més elevades en determinats sectors. No obstant això, la voluntat és seguir impulsant les tarifes elèctriques com a contribució al desenvolupament econòmic del país i per això no s’ha aprovat cap increment.

Pel que fa a les tarifes domèstiques, el diferencial amb els països veïns és també molt elevat. En el cas dels clients domèstics amb el consum més freqüent, entre 2.500 i 5.000 kWh/any, les darreres dades indiquen que els clients dels països veïns han pagat entre un 40% i un 60% més per kWh consumit.

Per tant, l’increment aprovat del 2,3% permetrà mantenir el diferencial respecte França i Espanya. Aquesta modificació suposarà un augment al tomb de 80 cèntims d’euro al mes per als consums més habituals domèstics, mentre que per a les famílies amb potències i consums més elevats se situarà al voltant d’1,3 euros més al mes. Aquesta xifra, però, varia en funció del consum de cada un.

El canvi de les tarifes elèctriques es fa complint amb les premisses de contribuir al desenvolupament econòmic del país, afavorir l’estalvi energètic, protegir els sectors més desafavorits i repercutir de forma transparent part dels preus de cost de l’energia elèctrica. D’aquesta manera, els preus de l’electricitat contribueixen a les inversions necessàries de la transició energètica, com la millora de la connexió amb Espanya o el parc eòlic del pic de Maià, entre d’altres. A més, permeten donar estabilitat davant de les fluctuacions de preus als mercats veïns.

En aquest sentit, l’increment s’aplica de forma homogènia a la potència contractada i a tots els trams de consum, de manera que es continua afavorint l’estalvi energètic amb un preu més econòmic per als trams de menys consum.

A més, per a continuar protegint els sectors més desafavorits, s’ha aprovat tornar a congelar la tarifa bonificada, de manera que s’accentua el diferencial de preu entre la tarifa bonificada i la tarifa domèstica. A la tarifa bonificada s’hi poden acollir les persones beneficiàries d’una ajuda del Departament d’Afers Socials, i en aquest cas, el terme de potència és gratuït i el preu del consum ja té un diferencial que oscil·la entre el 10 i el 35% segons el tram de consum.

Finalment, pel que fa a la tarifa que satisfan les administracions comunals per l’enllumenat públic, es manté la disposició transitòria introduïda l’any 2022 que fa que es facturi la totalitat del consum per enllumenat públic, a diferència del que es feia anteriorment. A aquest consum s’aplicarà la tarifa corresponent al tipus de contracte, però amb un descompte del 15%.

Pel que fa a les tarifes que aplica FEDA a les distribuïdores elèctriques, s’incrementen un 0,6%.