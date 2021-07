Les subvencions Andorra Business 2021 beneficiaran a 46 empreses del país

Andorra Business va llançar a finals de maig i per quart any consecutiu la convocatòria per a optar a una nova edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa d’Andorra. Enguany comptava amb una partida de 180.000 euros.

Finalment Andorra Business n’ha rebut 66 peticions i 46 empreses gaudiran de la subvenció que destinaran a la realització de 59 serveis. La dotació mitjana ha estat de poc més de 3.900 euros per empresa.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “amb aquestes subvencions volem facilitar i incentivar que les empreses del país amb més limitacions per a accedir a serveis professionals externs puguin contractar-los per ser més competitives i resilients”. A tall d’exemple, Hidalgo també ha informat que “el 49% del pressupost ha anat per a empreses de recent creació o que van facturar menys de 50.000 euros l’any 2020“.

Quant als serveis més sol·licitats segueixen sent els de desenvolupament de webs enfocats a mercats internacionals i a e-commerce, i també per a potenciar noves línies de negoci i incorporació de noves tecnologies. Pel que fa a la cadena de valor, enguany s’ha vist un increment de les empreses en la producció i desenvolupament, arribant al 27% de la dotació atorgada cap a aquest tipus d’empreses.

D’altra banda, els sectors que han rebut més del 10% de la dotació total, són del sector comerç, salut i benestar i també per a serveis professionals que adopten mesures per a la seva digitalització.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions ha tornat a ser el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, es van avaluar segons els criteris establerts a les bases del programa.