Les sortides guiades al Bac de Llívia tornen a l’agost

Foto de família d’una de les sortides anteriors (Aj. Llívia)

L’Ajuntament de Llívia organitza, un any més, les sortides guiades al Bac de Llívia, a La Bollosa (Les Bulloses). Les sortides es faran els pròxims diumenges, dies 3, 10, 17 i 24 d’agost. El guiatge va a càrrec de Guies del Pirineu, integrat dins el programa d’activitats Cerdanya Senderisme de Salut. Les sortides amb guia al Bac de Llívia permeten conèixer un territori de boscos i llacs al peu del Carlit, la seva història -plena d’anècdotes- i els valors naturals d’aquest espai llivienc, dins dels termes municipals d’Angostrina i Vilanova de les Escaldes.

Aquesta proposta estiuenca permet fer un recorregut circular d’alta muntanya, d’unes 3 hores a peu de durada, més el temps del recorregut amb el remuntador (anar i tornar). Es recomana portar calçat còmode, gorra i aigua. Així mateix, per les característiques de la ruta, cal disposar de certa condició física i agilitat.

Per a arribar a aquest encisador paratge natural es fa una primera aproximació en telecadira, que s’agafa a l’estació d’esquí de Font-romeu.





INFORMACIÓ DE LA SORTIDA

+Lloc de trobada: Benzinera de Llívia, a les 8.30 hores.

+Preu: 20 euros. (El preu inclou els forfets dels telecadires de Font-romeu, el guia i l’assegurança).

+Informació i reserves: Museu Municipal de Llívia / Tel. 972 896 313 (dissabtes, a partir de les 17 h, no s’acceptaran reserves).

+També es poden portar gossos. Cal saber, però, que durant l’ús dels telecadires, els gossos hauran d’anar dins d’una cistella de transport. El preu del forfet pels cans és de 2 euros. Els gossos hauran d’anar, sempre, lligats.

Important: Si no hi ha un mínim de 10 persones no es farà l’activitat.