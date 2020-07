Les rondalles populars, adaptades als més petits

Foc, fred i estar amb família. Aquestes són les premisses principals de Rondalles contades a la vora del foc, que presenta una selecció de set contes breus recollits de la tradició oral per folkloristes com Valeri Serra i Boldú, Antoni Maria Alcover o Jacint Verdaguer a principis del segle XX. L’autora, Rosa Oliveros, no només s’ha encarregat de recopilar les rondalles, sinó que també n’ha adaptat el seu llenguatge perquè sigui més entenedor pels més petits.

Entre les rondalles seleccionades, s’hi troba L’estudiant i l’ase, un conte breu que Jacint Verdaguer va publicar l’any 1909 a la revista L’Avenç sota el títol Qui no et conegui que et compri. També apareixen les rondalles El conillet o El camí de la fortuna, recollides pel folklorista Valeri Serra i Boldú en el llibre Aplec de rondalles, publicat per Editorial Catalana l’any 1924.

Rondalles contades a la vora del foc és una aposta per la recuperació del patrimoni popular. Aquests contes breus són una eina de transmissió de coneixements, d’experiències i també una oportunitat per potenciar l’univers fantàstic dels infants. A través de personatges humans, d’animals o d’éssers fantàstics, s’extreu un coneixement sobre el món o sobre algun valor que podem qüestionar, acceptar o, fins i tot, rebutjar.

Si ara mateix no podeu adquirir el llibre, podeu escoltar la primera rondalla a través d’aquest canal de Youtube.

Ens de Comunicació