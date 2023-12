Les riders Nerea Fernández i Elia Pascuet competeixen a Pitztal

Pendents de les actuacions de Nerea Fernández i Elia Pascuet (freepik)

Aquest cap de setmana es disputa a Pitztal (Àustria) una cita de boardercross i amb la presència d’esportistes andorranes. Les riders Nerea Fernández i Elia Pascuet, de l’Andorra Freestyle Club, prendran part a les dues curses que es disputen dissabte i diumenge.

Les dues esportistes han viatjat amb l’expedició de la RFEDI (Federació Espanyola), per a competir en aquesta doble cita. Serà l’estrena en competició d’aquesta temporada per a Fernández i Pascuet. Aquest divendres hi ha hagut entrenaments a la pista austríaca.