Les restriccions d’aigua a Catalunya fan que es deixi de produir neu a les estacions d’esquí que gestiona FGC

Estació d’esquí de la Molina (La Molina)

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha decidit deixar de produir neu a les estacions d’esquí catalanes que gestiona, a causa de l’entrada en vigor de les noves restriccions del consum d’aigua decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquestes restriccions s’han d’aplicar des d’aquest dijous 2 de març.

Val a dir que FGC no tenia l’obligació de deixar de produir totalment neu artificial ja que la limitació per a usos lúdics és del 15%. Tot i això, i veient que darrerament ha nevat, ha optat per a no fabricar neu, anant més enllà del que estableix el decret.