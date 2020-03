Seguint amb les recomanacions de les autoritats Sanitàries, el ministeri de Salut i el ministeri d’Afers Socials han coordinat amb acord amb de les diferents residències sociosanitàries públiques i privades, el trasllat d’usuaris a diferents hotels que estaran equipats per aquest ús i on els residents estaran atesos per personal assistencial del SAAS, I el suport de Creu Roja Andorrana.

Aquests desplaçaments s’aniran implementant durant la pròxima setmana. La decisió, com ja va apuntar en el seu dia el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, de traslladar als residents a les instal·lacions hoteleres permetrà una major distanciament i així preservar als usuaris de possibles transmissions de la COVID-19.