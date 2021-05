Les residències de l’Alt Pirineu i Aran, lliures de COVID-19 per primer cop des de l’inici de la pandèmia

Les residències de gent gran de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ja estan totalment lliures de COVID-19, per primera vegada des de l’inici de la pandèmia. De fet, les darreres setmanes l’únic centre pirinenc on hi havia un positiu era l’Àngel Serafí Casanoves de Sort, on hi havia un usuari que seguia presentant símptomes de la malaltia des del gener, i ara ja ha recuperat l’etiqueta verda, que també tenen la resta de complexos sociosanitaris de la zona.

La Regió Sanitària de Ponent també ha assolit aquesta setmana la incidència zero a les residències. La setmana passada només s’hi va detectar un cas aïllat a la població de Torres de Segre.

Aquesta tendència a la baixa ha estat vinculada tant a la millora de la prevenció, amb l’experiència adquirida en l’aparició de brots, com especialment a l’avenç de la vacunació. A l’Alt Urgell, per exemple, el percentatge de majors de 80 anys que han rebut almenys una dosi del vaccí ja ascendeix fins al 88,5%, mentre que a la franja de 70 a 79 anys supera el 70%; i a la de 66 a 69 anys, és del 62%, segons dades actualitzades avui mateix pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.