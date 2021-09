Les residències de l’Alt Pirineu i Aran es mantenen lliures de coronavirus

L’Alt Pirineu i Aran segueix tenint totes les residències de gent gran lliures de coronavirus. Els 14 centres de les comarques pirinenques mantenen l’etiqueta verda, segons l’actualització de dades que ha fet aquest dimecres la Generalitat. Això inclou els tres complexos que hi ha a l’Alt Urgell: la Residència Fundació Sant Hospital, la Llar de Sant Josep i la Caser d’Oliana.

Aquesta absència total de la COVID-19 també s’ha assolit ara a la regió de Lleida, la segona que ho aconsegueix després de l’Alt Pirineu i Aran. Les 73 residències que hi ha a les comarques lleidatanes estan ara fora de perill. Pel que fa a la Catalunya Central, hi ha 84 centres amb l’etiqueta verda, 9 amb la taronja (detecció de casos puntuals) i 2 amb la vermella (aparició de brots). En una situació semblant està la regió sanitària de Girona, amb 102 recintes en verd, 2 en taronja i 2 en vermell.

La situació més complicada segueix sent a la Regió Metropolitana Nord, on hi ha 25 residències a nivell taronja i 6 a nivell vermell, d’un total de 243 centres; i també a la Metro Sud, on tenen 10 edificis en vermell i 7 en taronja, sobre un total de 144. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, on hi ha 227 residències, en tenen 18 en taronja i 2 en vermell. Finalment, la situació és més estable al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on tenen respectivament 8 i 3 instal·lacions amb l’etiqueta taronja.

A tot Catalunya, el percentatge de residències a nivell vermell és de només un 2,25%; i el de taronja, d’un 7,05%. Per tant, el 90,70% dels centres per a gent gran o dependent (926 en total) estan lliures de coronavirus.