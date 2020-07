Les reserves per l’agost arriben al 31% de l’ocupació hotelera

Les reserves per al mes d’agost situen l’ocupació hotelera al 31,02%, segons els resultats de l’enquesta ‘on the book’ realitzada per la Unió Hotelera d’Andorra.

D’aquesta manera, la parròquia que compta amb un major percentatge d‘ocupació hotelera segons les reserves fetes a dia 27 de juliol, és la Massana amb un 49,92%. La segueixen Canillo (42,78%) i Ordino (41,69%). Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella tenen reserves per al 25,87%, 25,28% i 24,06%. La parròquia amb una menor ocupació segons les reserves realitzades es Sant Julià de Lòria, on se situa al 18%.

Per aquest cap de setmana, les previsions apunten a una ocupació mitjana del 54,17%. Els turistes es concentraran, segons les previsions d’ocupació hotelera facilitades per la UHA, a Encamp (65,33%), la Massana (58,51%), Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, on conjuntament tindran una ocupació al voltant del 57,38%. A Ordino s’espera una ocupació del 53,17% i a Escaldes-Engordany del 52,43%. A Canillo les previsions apunten a una ocupació lleugerament més baixa, del 41,42%, i al Pas de la Casa se situarà al 39,5%.

És d’esperar que les reserves d’última hora contribueixin a una millora d’aquestes dades, sempre que la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19 no canviï.