Les queixes al raonador del ciutadà sobre l’habitatge s’incrementen

La problemàtica de l’accés a l’habitatge assequible no convida Marc Vila a l’optimisme. El raonador constata que enguany s’han rebut un centenar de reclamacions sobre aquesta qüestió, dada que representa una gran pujada respecte l’any passat. Hi ha, sobretot, consultes sobre pujades dels arrendaments tot i la congelació. Mesura que creu que ha de seguir “uns quants anys. Jo crec que amb un any, evidentment no n’hi haurà prou i sempre he dit que la mesura de pròrroga i congelació de lloguers no és excel·lent a mitjà i llarg termini des del punt de vista de la dinàmica del mercat. Però, si el mercat no satisfà les necessitats bàsiques dels ciutadans, el sector públic ha d’intervenir i ha d’intervenir eficientment”, ha afirmat el raonador del ciutadà, Marc Vila.

Vila ha afirmat que aquest problema afecta el creixement econòmic, per exemple, molts treballadors de la construcció que venen de fora tenen problemes d’allotjament. “Inevitablement, has de reflexionar i fer les coses una mica millor que en els últims anys on tot això s’ha deixat una mica desbocat”, detalla Vila.

Així doncs, ha assegurat que “encara estem a temps d’evitar que el país es converteixi en un nou Mònaco, on només hi viuen els més benestants i la resta ho fa fora. Per això, però, els poders públics han d’actuar amb més celeritat”.