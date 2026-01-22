Les pròximes cites de Copa d’Europa comptaran amb Carla Mijares, Jordina Caminal i Cande Moreno

Després d’uns dies a casa, l’equip nacional femení torna a la competició continental i ho fa en diferents escenaris i disciplines de Copa d’Europa. Els pròxims dies entraran en competició les esquiadores andorranes, Carla Mijares, Jordina Caminal i Cande Moreno.
Carla Mijares, Copa d’Europa de Chamonix abans de la WC
La primera en competir serà Carla Mijares, que tindrà demà divendres la seva primera cursa del cap de setmana, en Copa d’Europa d’eslàlom, a Chamonix (França), en una cursa nocturna amb la primera mànega a les 18:00h i la segona prevista per les 20:30h. D’allà viatjarà a la República Txeca, on el diumenge serà a la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn (10:00h, primera mànega, 13:30h la segona).
Moreno i Caminal, a la Copa d’Europa d’Orcières
Repecte a l’equip de velocitat, pel fet que s’han cancel·lat les curses a Andorra, ha variat una mica la planificació. En el cas de Jordina Caminal no ha variat realment ja que serà, com estava previst, a la Copa d’Europa d’Orcières Merlette (França), però sí la de Cande Moreno, que si el temps a l’estació francesa permet fer la competició -les previsions no són massa bones-, sí hi seria a principis de setmana. Després, correrà la Copa del Món de Crans Montana (Suïssa), on competirà del 28 de gener a l’1 de febrer al descens (30 de gener) i supergegant (31 de gener), amb entrenaments de descens els dies 28 i 29.