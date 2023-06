Les províncies catalanes amb més platges de bandera blava

Lliurament de les banderes blaves d’aquest 2023 (Govern.cat)

Catalunya compta aquest estiu amb 96 platges guardonades (dues més que l’any passat) i 24 ports (un més) amb el distintiu de Bandera Blava, que reconeixen internacionalment la seva qualitat i els seus serveis. Pel que fa a les platges, 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona, 26 a Tarragona i 9 a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa als ports, n’hi ha 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l’Ebre. El distintiu ha estat atorgat pel Jurat Internacional Bandera Blava 2022 de la Foundation for Environmental Education (FEE).

Ara bé, avís a navegats, durant aquesta època de sequera extrema, hi ha moltes platges catalanes que han tallat el subministrament d’aigua i no disposen de dutxes operatives per a netejar-se la sorra i la sal que queden impregnades després d’una jornada de gaudi.