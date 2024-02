Les proves diagnòstiques i les operacions a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran es resolen dins de termini

Una prova mèdica realitzada a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran (Govern.cat)

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha tret rèdit de l’oportunitat que suposa el Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat, i ha finalitzat l’any 2023 amb xifres d’activitat per sobre de les anteriors a la pandèmia i amb pràcticament totes les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques realitzades dins del termini de garantia fixat, a més de millorar l’accés de la ciutadania a l’atenció primària i comunitària reduint els temps d’espera.

Quant a l’accessibilitat presencial a l’atenció primària i comunitària (APiC), 8 de cada 10 usuaris (82%) han obtingut visita amb el seu professional assignat en 5 dies o menys des del dia que l’han demanat. Pel que fa a l’atenció telefònica als CAP, també 8 de cada 10 persones han rebut resposta en el primer intent de la trucada (83%) i gairebé totes en les 12 hores posteriors al primer intent (95%).

Es preveu que aquestes xifres millorin encara més aquest any amb la posada en marxa de la programació per motius, un sistema que ja s’ha testat com a pla pilot en diversos equips de la regió sanitària i que s’estendrà a tots ells en els propers mesos. Aquesta eina permet adequar les necessitats freqüents de motiu de consulta amb el perfil professional que l’hauria d’atendre i la tipologia de visita, millorant així la resolució.





Creix l’activitat assistencial

En paral·lel, l’any 2023 ha crescut l’activitat assistencial en tots els àmbits. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, l’any passat a la regió de l’Alt Pirineu i Aran se’n van fer un 18% més que l’anterior, passant de les 3.091 a les 3.639, i a finals d’any només 7 van quedar fora de termini. D’aquesta manera, el 98% de les operacions quirúrgiques amb termini màxim d’accés garantit i pràcticament el 100% de les que tenen terminis de referència es van realitzar dintre d’aquest període.

En referència a les proves diagnòstiques, l’any va acabar amb 8.559 proves fetes, una xifra similar a la del 2022 (8.573), i només 9 van quedar fora de termini (van ser 24 al 2022), fet que suposa una disminució del 63%. Pel que fa les persones que van entrar en llista d’espera per a una prova (noves entrades en llista), van augmentar un 2%.

En l’àmbit de consultes externes, l’activitat a la regió va créixer un 3%, passant de les 18.670 al 2022 a les 19.160 al 2023. Aquest creixement va anar acompanyat d’una reducció molt important de les visites fora de termini: de les 845 a les 159, un 81% menys.





Equitat territorial

Davant aquests resultats, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, ha destacat que “cal agrair a tots els professionals de la regió l’esforç tan important que han fet per a aconseguir incrementar l’activitat i eixugar llistes d’espera en un període de temps tan reduït”. Abrantes ha afegit: “Tots els centres s’ha bolcat en aquest pla d’accessibilitat, que ha estat clau per a reforçar l’equitat territorial que tan defensem des de l’Alt Pirineu i, alhora, per a situar al ciutadà al centre del sistema d’una vegada per totes”. El gerent apunta al fet que “ara caldrà treballar perquè la feina feta perduri i que la bona accessibilitat al sistema sanitari sigui una constant en el nostre sistema de salut”.