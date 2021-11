Les proves diagnòstiques de Covid-19 tornaran a ser de franc i sense cita prèvia

Les proves diagnòstiques de Covid-19 tornen a ser gratuïtes i no caldrà demanar cita prèvia. A més, se subministraran dos tests d’antígens de manera gratuïta al desembre per prevenir els contagis en les reunions familiars de Nadal. També es reforçarà el servei de l’oficina Covid, que els darrers dies ja s’ha ampliat de 25 a 50 efectius.

Uns mecanismes que se sumen a les noves mesures per controlar la pandèmia, tot i que des de l’executiu defensen que no es van precipitar a l’hora d’alleugerir-les i insisteixen en l’efectivitat de les vacunes per combatre el virus.