Les properes conferències del cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat seran virtuals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un cop analitzada la incidència de la Covid-19 a la localitat, ha considerat necessari suspendre l’assistència de públic a les pròximes conferències previstes dins del cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat. No obstant això, com sabeu, gràcies a la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, aquest any les conferències són retransmeses en streaming i es poden seguir on-line.

Per tant, atesa la situació sanitària, les conferències només es podran seguir on-line, sense assistència presencial de públic. Aquesta decisió es revisarà o adaptarà si les condicions milloren i permeten modificar aquest criteri, aspecte del qual anirem informant puntualment abans de cada una de les conferències.

Així doncs, us recordem que aquest dimecres, 14 d’octubre, a partir de les 20:00 h., s’oferirà la conferència Les arrels urgellenques de l’escriptora Palmira Jaquetti, a càrrec d’Akior Santos, que serà retransmesa i es podrà seguir a l’enllaç següent: https://youtu.be/oELqJed3TFk

En aquest cas en concret, la conferència s’inclou dins dels actes de l’Any Jaquetti, en commemoració del 125è aniversari del seu naixement, promogut per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El cicle Parlem d’Història-Desenterrant el Passat està organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.