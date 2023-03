Les prestacions de la branca general de la CASS creixen un 10% el 2022

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El consell d’administració de la CASS ha aprovat els estats financers del 2022, que es van saldar amb un augment de les despeses per prestacions de la branca general del 3,2 % respecte fa un any. En total, sumen 182 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis, van augmentar en un 12,1% respecte del 2021. En la branca de jubilació, les despeses per prestacions es van incrementar en un 10,7% en comparació amb un any abans i els ingressos van augmentar un 14,4%.





Signat el nou conveni entre la CASS i els metges

Acord in extremis entre la CASS i el Col·legi de Metges sobre el conveni. Després de setmanes de negociacions, aquest dimarts a darrera hora el consell d’administració de la seguretat social va donar el vistiplau al text, que aquest dimecres al matí ha estat signat pels facultatius.

El termini expirava aquest dimecres i, fins a última hora de la nit, va estar penjant d’un fil per uns serrells que no acabaven de convèncer les parts. El conveni, negociat amb la base del 2017, no fa referència a les tarifes, sinó que remet als acords amb el Govern i, entre altres punts, contempla que quan s’imposi el tercer pagador universal els metges cobrin les tarifes setmanalment.

També que, quan la CASS denegui una petició, s’informi el pacient de qui ha estat qui ha pres la decisió per a poder reclamar directament. Per altra banda, s’ha tret de l’anterior conveni que els facultatius hagin de desconvenir-se en fer 75 anys. Pel que fa als odontòlegs, el consell d’administració de la parapública ha aprovat també el redactat del nou conveni, molt semblant al dels metges. El text ha de ser ratificat en assemblea properament pels professionals.