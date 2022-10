Les prestacions de jubilació s’incrementaran més d’un 10% durant el pròxim any

Si el 2019 es van abonar una mica menys de 100 milions d’euros en pensions de jubilació contributives, la xifra prevista per a l’any vinent creix fins als 135 milions. Això representa més d’un 10% si es compara amb aquest 2022. Aquesta situació ha fet que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) hagi reiterat que urgeixen reformes en el sistema de pensions.

L’objectiu seria donar confiança als assegurats que percebran les futures pensions de jubilació. La CASS afirma que això passa perquè la prolongació de l’esperança de vida segueix una tendència a l’alça. El creixement de l’IPC també influeix en els pronòstics d’augment de la despesa. El 2023 hi haurà 3,3 persones que treballin i que, per tant, cotitzin, per cada pensionista. Es tracta d’una dada que demostra que el sistema encara és, per ara, viable.

Un altre aspecte que té en compte el pressupost d’aquesta societat pública és que les prestacions de reemborsament sanitari seran, l’any vinent, d’una mica menys de 125 milions. Això representa un increment de prop del 5%.

Pel que fa al pressupost per a l’any vinent, l’organisme preveu que la majoria dels ingressos seran per les cotitzacions. Una xifra que superarà els 300 milions. També hi haurà uns 50 milions que abonarà l’Administració general.