Coberta del llibre “Les presons on triem viure”, de Doris Lessing

Títol: Les presons on triem viure

Autor/a: Doris Lessing (Premi Nobel de literatura 2007)

Pàgines: 128

Editorial: Edicions 62

En un món insensibilitzat i globalitzat, ple d’opinions i d’informacions contradictòries, Doris Lessing ens transmet en aquest assaig la necessitat de qüestionar les grans ideologies i aborda una qüestió fonamental: com pensar per nosaltres mateixos i triar un camí, com mirar la nostra societat i a nosaltres mateixos amb ulls nous.

Ens recorda que el futur de la humanitat passa per la capacitat de l’ésser humà d’analitzar-se, d’estudiar el seu comportament i aprendre del passat. Amb claredat i senzillesa, i a partir d’històries extretes de la seva experiència personal, Lessing raona sobre les eines que tenim a l’abast per a lluitar contra tots aquests problemes.





