La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert aquesta setmana el període de preinscripcions per a les persones que vulguin estudiar a Andorra durant el proper curs 2020-2021. Amb tot, tenint en compte les circumstàncies excepcionals que s’estan vivint arran de la propagació de la malaltia Covid-19, l’UdA té previst allargar el període de preinscripcions tant com sigui necessari. La voluntat és donar la màxima flexibilitat a tot el procés d’inscripció i matrícula, per tal d’adaptarse als possibles canvis al calendari de proves de batxillerat dels joves preuniversitaris.

El tràmit és gratuït i es formalitza a través d’un formulari de preinscripció en línia, que es troba al web de la Universitat ], i que inclou un espai de comentaris on es poden fer consultes o observacions. El servei d’atenció telefònica al públic s’ofereix de dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores.

Pel que fa a l’oferta d’estudis presencials de primer cicle universitari (bàtxelors europeus de tres anys), es pot fer la preinscripció a Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i Informàtica. Els bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses també s’ofereixen en modalitat virtual i semipresencial i, a més, s’han obert les preinscripcions per als dobles bàtxelors d’Administració d’empreses i Dret i d’Administració d’empreses i Informàtica. Com a novetat, el bàtxelor en Informàtica estrenarà un nou pla d’estudis, seguint el nou model educatiu de l’UdA que elimina el concepte d’assignatura i que es basa en l’assoliment de competències mitjançant la resolució de reptes.

També es pot fer la preinscripció als estudis virtuals de primer cicle (bàtxelors) en Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana, així com al màster en Dret (segon cicle universitari), igualment en modalitat virtual i de dos anys de durada. Completa l’oferta de formació reglada de l’UdA el Programa de doctorat, que correspon al tercer cicle universitari.

A més a més, l’UdA ofereix una formació d’ensenyament professional superior (diploma professional avançat, de dos anys), en aquest cas en Administració i finances. Es tracta d’un cicle curt europeu adaptat a les necessitats del sistema productiu i amb un component molt pràctic. Això permet que, en finalitzar els estudis, els alumnes s’integrin amb rapidesa al mercat laboral. També poden completar la formació acadèmica cursant un bàtxelor, amb la convalidació d’un nombre important de crèdits europeus.

Pel que fa als estudis de formació continuada, també s’ofereixen diversos postgraus, cursos d’actualització i formacions de curta durada, a més dels nombrosos cursos d’actualització virtuals amb continguts específics d’Andorra, que s’integren dins del programa Aula Lliure.

L’oferta de formació reglada de la Universitat d’Andorra està adaptada a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i és reconeguda als països de tot el continent europeu que en formen part. L’UdA es caracteritza per oferir una atenció i un seguiment personalitzat a l’estudiant, per fer un èmfasi especial envers les tecnologies de la informació i el multilingüisme, i per disposar d’un ample ventall de possibilitats per fer mobilitat a l’estranger.

Les carreres gaudeixen d’un estret vincle amb el món professional, amb la possibilitat de realitzar estades formatives a institucions i empreses tant d’Andorra com de fora d’Andorra. Els titulats de l’UdA assoleixen actualment nivells d’inserció laboral que freguen el 100%.