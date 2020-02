Temps assolellat o velat, al matí el cel s´ennuvolarà. Durant la tarda, el cel es cobrirà i acabarà per donar febles precipitacions, aquestes seran més sensibles al Nord, podran perdurar fins a meitat de la nit.

El límit de pluja i neu se situarà entre 1.900 i 2.200 m, la final de la tarda baixarà per a situar-se a la nit entre 1.200 i 1.700 m.

Al Nord del país, s´esperen de 3 a 5 centímetres de neu. Al Sud, 1 centímetre.

El vent serà de Sud-oest moderat, en altitud localment bastant fort. Les ràfegues seran de 40 a 60 km/h, en altitud fins a 60 i 80 km/h, per moments a 90 km/h. A la tarda el vent amainarà i serà feble a moderat amb ràfegues de 40 a 60 km/h. Al principi de la nit serà de sector Nord feble a moderat amb ràfegues de 20 a 40 km/h.

Les temperatures mínimes seran de 5° a Andorra la Vella, 0° a les Salines a 1.500 m i al Pas de la Casa.

Les temperatures màximes seran de 12° a Andorra la Vella, 11° a les Salines a 1.500 m i 3° al Pas de la Casa.

La isoterma de 0° se situarà entre 2.200 i 2.500 m, al final de la tarda i nit se situarà entre 1.500 i 2.000 m. meteo.ad