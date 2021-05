El mercat està ple de polseres intel·ligents, no obstant això el model presentat per Facebook difereix en que és capaç de traduir subtils senyals neuronals en accions. Amb un moviment de la mà o canell es podrà escriure, lliscar o jugar a jocs com un simulador de tir amb arc. Aquest tipus de polseres intel·ligents també ofereixen retroalimentació hàptica.

Hàptica, ve del grec haptikos i significa “tàctil” o relacionat amb la sensació de tocar, i això és el que pretén la polsera: una idea que podria comparar-se als dispositius de Tony Stark en les pel·lícules de Marvel on amb moviments de les mans es controlen diversos dispositius.

Per a simplificar-ho, Facebook assegura que amb gestos bàsics anomenats “clics” les bandes rastrejaran les ordres a seguir, i més enllà de “tocar l’aire” per a configurar algun dispositiu o jugar un videojoc, les polseres intel·ligents de Facebook podran rastrejar els senyals nerviosos que el teu cervell envia als teus dits mentre escrius, perquè puguis escriure en un teclat virtual sense botons físics.

Això és el que fa a les polseres intel·ligents de Facebook una tecnologia disruptiva, que canviaria radicalment la forma en com utilitzem i interactuem amb les computadores.

Per Tot Sant Cugat

Font: marketing4ecommerce.net