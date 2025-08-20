Les pluges excepcionals deixen més de 100 litres en dos dies a l’Alt Urgell i alguna carretera segueix tallada

Les tempestes dels darrers dos dies han deixat registres de pluja molt destacables a l’Alt Urgell, amb acumulacions que han superat els 100 litres en diversos punts de la comarca. Segons ha informat MeteoPirineus, la Seu d’Urgell i Castellbò han estat alguns dels indrets amb més precipitació, amb temporals d’una intensitat poc freqüent en ple mes d’agost.
A la Seu d’Urgell, dilluns al vespre, alguns pluviòmetres van recollir fins a 77 litres en una hora, un valor que podria haver batut rècords històrics de la ciutat. Aquest episodi va anar acompanyat de fenòmens severs com esclafits, amb ratxes de vent, fins i tot, huracanades que van provocar la caiguda d’arbres i danys en mobiliari urbà.
La pedra i la calamarsa també han tingut un paper protagonista. La pedra, especialment intensa dilluns a la Seu i dimarts a Ribera d’Urgellet i les Valls d’Aguilar, ha provocat afectacions en cultius, boscos i vehicles. L’impacte sobre l’agricultura ha estat especialment important, amb trinxament de fulles i pèrdua de fruita que tindrà conseqüències en les properes setmanes. Cal recordar que es considera calamarsa quan els hidrometeors sòlids són inferiors als dos centímetres de diàmetre, mentre que per sobre d’aquesta mida seria pedra.
La gran intensitat de precipitació també ha provocat despreniments i torrentades que han deixat carreteres tallades. Dilluns es va veure afectada l’N-260 a la zona de la Quera, mentre que dimarts va quedar tallada la carretera d’accés a Os de Civís i alguns trams entre Noves de Segre i Taús.
En aquest sentit, continuen les tasques de neteja de la carretera que enllaça amb Os Civís. Hi ha un tram afectat d’uns cent metres i la situació impedeix el trànsit, un fet que ha afectat veïns i turistes que es trobaven en hotels de la població alturgellenca.