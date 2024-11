Les plantes perfectes per a la terrassa o jardí

Un jardí creat en una terrassa (AMIC)

Les plantes de terrassa i jardí no només aporten un toc de color i vida a l’espai exterior, sinó que també són fonamentals per a crear ambients més acollidors i relaxants. La selecció de les plantes adequades dependrà de diversos factors, com el clima, la llum solar i l’espai disponible. Amb una mica de coneixement i planificació, pots transformar qualsevol terrassa o jardí en un petit oasi.

Una de les opcions més populars és l’espígol (lavanda), una planta aromàtica que aporta color i fragància a l’espai, a més d’atraure pol·linitzadors com abelles i papallones. L’espígol requereix molta llum solar i un reg moderat, la qual cosa la fa ideal per a climes càlids.

El romaní és una altra excel·lent opció, especialment per a aquells que tenen terrasses petites, ja que és compacte i fàcil de mantenir. Necessita ple sol i un terra ben drenat. Aquesta planta no només és decorativa, sinó que també és útil a la cuina, ja que pot ser utilitzada en plats gurmets.

Per als amants dels climes càlids, els cactus i les suculentes són perfectes. Aquestes plantes són de baix manteniment i ofereixen un toc exòtic a l’espai. Són ideals per a aquells que busquen una decoració atractiva sense haver de dedicar massa temps al seu manteniment.

Si busques crear privadesa al teu jardí, el bambú és una opció excel·lent. Creix ràpidament i pot adaptar-se a diverses condicions climàtiques.





Per Tot Sant Cugat