Les persones en busca activa de feina al febrer se situen en 412

Les persones en busca activa de feina al país al febrer se situaven en 412. Així es desprèn de la nota publicada aquest dilluns pel departament d’Estadística, en la qual indiquen la xifra és tímidament inferior a les que hi havia inscrites al Servei d’Ocupació el mes anterior, amb una variació del 4,6% (20). Tanmateix, ressalten que si es compara la xifra amb les dades de fa un any, la diferència incrementa fins a un 68,9%, ja que hi havia 1.323 ciutadans inscrits.

En relació amb els residents que busquen millorar la seva posició laboral, Estadística informa que n’hi ha 438, un nombre que representa una variació mensual del 0,9% respecte al gener i d’un 39,8% respecte al mateix mes de l’exercici anterior, quan hi havia 727 inscrits. El nombre de demandants de serveis és de dotze. D’aquests, exposen que quatre són demandants en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i vuit ho són en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’una davallada d’un 20% per ambdós casos. Un total de 27 persones són beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària.

Al Servei d’Ocupació s’oferien un total de 1.770 llocs de treball al febrer, un període en el qual es van realitzar 25 contractacions a través de l’organisme i dinou mitjançant programes de treball temporal. A banda, del total de persones inscrites, 85 van trobar feina pels seus propis mitjans.