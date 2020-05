Les parapúbliques contribueixen amb 31,5 milions d’euros per fer front a la COVID-19

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han destacat que les parapúbliques de d’Andorra Telecom i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) contribueixen amb 31.573.523,6 euros, de forma directa o indirecta, per fer front a la COVID-19. Més concretament, els ministres han destacat que aquesta quantitat total sorgeix dels descomptes aplicats a les tarifes per a empreses o autònoms i també de la redistribució dels fons de les parapúbliques en favor del Govern.

Així, Torres i Calvó han posat en relleu que tant en el primer con en el segon paquet de mesures econòmiques i socials impulsat per l’Executiu preveuen reduccions, descomptes i ajornaments de les factures associades a les distribuïdores elèctriques i telefòniques. L’objectiu és facilitar la recuperació econòmica a empreses, autònoms i també a particulars per pal·liar la situació provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En concret, FEDA ha efectuat descomptes en les factures per un valor de 760.964,60 euros, així com 10 milions d’euros en redistribució de fons cap al Govern. De la mateixa manera, Andorra Telecom ha aplicat descomptes de factures per 812.559 euros i ha redistribuït dels fons un total de 20 milions d’euros.

En aquest sentit, cal recordar que l’Executiu ha decretat que FEDA, les subministradores privades i Andorra Telecom, ofereixen descomptes a aquelles companyies i professionals que han patit de la crisi sanitària. En concret, un 100% de descompte per a les empreses o professionals que han suspès la seva activitat i un 80% de descompte per a aquells que han mantingut una activitat mitjançant un servei de guàrdia o permanència. Aquests descomptes estaran en vigor fins al retorn de l’activitat econòmica i fins a 15 dies posteriors.

Precisament, FEDA ha registrat fins a la data 2.610 contractes (1.619 al març i 991 a l’abril) que s’han beneficiat de descompte del 100%, mentre que 779 contractes (547 al març i 232 a l’abril) ho han fet del 80%. La resta de distribuïdores elèctriques del país, Mútua Elèctrica, Nord Andorrà i Sercensa, han aplicat descomptes del 100% i 80% per un cost total de 210.163,88 euros. Per part d’Andorra Telecom, s’han aplicat descomptes del 100% o 80% a 5.477 empreses.

A més, es poden ajornar i fraccionar les factures fins a 12 mesos sense interessos. FEDA ha rebut 469 sol·licituds d’ajornament i 74 de fraccionaments, mentre que 186 empreses s’han acollit a l’ajornament de rebuts d’Andorra Telecom.

Ajudes per a les persones amb dificultats

A més, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha destacat que aquest passat dimecres el Govern ha aprovat el Decret sobre el procediment d’aplicació de les tarifes elèctriques bonificades. Aquest estableix les noves condicions perquè les persones abonades que reben una prestació d’Afers Socials puguin acollir-se a la tarifa bonificada, que FEDA va posar en marxa a finals de l’any vinent.

Així, el decret defineix que és el Departament d’Afers Socials qui gestiona directament la demanda per aplicar la tarifa bonificada prop de l’empresa distribuïdora per compte de la persona interessada. Amb l’aplicació de la tarifa, els clients s’estalvien el pagament del terme de potència contractada, que oscil·la entre els 4,92 euros i els 13,14 euros mensuals, el que representa un descompte mig del 15%.

A més, el decret també estableix, i amb la finalitat de protegir les persones que s’hagin acollit a la tarifa bonificada, es fixa la prohibició que les empreses distribuïdores els suspenguin el subministrament elèctric per manca de pagament. En última instància i en el cas que la persona no pugui fer front al pagament de la tarifa el Departament d’Afers Socials es fa càrrec del pagament a l’empresa distribuïdora de les factures pendents.

El ministre d’Ordenament Territorial també ha explicat que s’ha assolit un conveni de col·laboració amb Afers Socials, que persegueix el mateix objectiu que el Decret aprovat per medi ambient: ajudar a les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

L’entesa també estableix que és el Departament d’Afers Socials qui sol·licitarà l’accés als descomptes sobre els serveis de telecomunicacions, en cas que la persona rebi una prestació d’Afers Socials. En aquest cas, Andorra Telecom ofereix un 15% de descompte sobre els productes de connexió de Fibra Òptica, forfets de trucades, accés a Internet 300Mbps i fins a 2 Mòbils tarifa XS. En cas de no poder fer front a la despesa de la factura, serà Afers Socials qui hi farà front. També es prohibeix la suspensió del servei en cas d’impagament.