Les ONGs d’Andorra obren una campanya per ajudar als afectats per les explosions a Beirut

Les dues explosions que van assolar la ciutat de Beirut (Líban) el passat 4 d’agost han causat la mort de més de 200 persones i més de 5.000 ferits. A més, s’estima que unes 300.000 persones han perdut casa seva. D’aquests, aproximadament 80.000 són menors.

El port va quedar greument danyat en l’explosió, amb zones completament destruïdes, incloses les estratègiques sitges de gra, reduint la reserva a menys d’un mes, juntament amb subministraments mèdics crítics. Moltes altres instal·lacions de la ciutat han patit danys, incloent els tres hospitals principals a Beirut. Ja desbordats per la situació del COVID-19, els hospitals de Beirut estan arribant a la seva màxima capacitat i estan avisant de falta d’equips per atendre els ferits i cuidar els pacients en estat crític. Alguns ferits són traslladats a hospitals d’altres parts del país. També s’han vist afectats magatzems de subministraments sanitaris, centres d’atenció primària, centres d’atenció maternal, d’immunització i de primera infància que donaven serveis a gairebé 120.000 persones. Pel que fa a les instal·lacions educatives, per ara, se sap que 34 escoles tenen desperfectes deguts a l’explosió i no poden ser operatives.

La resposta que les ONG ja operatives sobre el terreny estan donant resposta a les necessitats dels centenars de milers de famílies afectades, s’està centrant en:

Distribució d’aigua potable als afectats i a les unitats d’emergència que estan treballant al port.

Reposicionament dels subministraments que s’han vist afectats per l’explosió com les vacunes emmagatzemades o els materials de protecció personal per prevenir la Covis-19 que no es poden aprofitar. En el darrers dos dies, s’han incrementat els casos positius en quasi uns 500.

Suport psicosocial als infants per superar el trauma i el dol i també serveis de reunificació familiar en els casos d’infants que han quedat separats de les famílies.

Subministraments d’aliments, kits d’higiene, matalassos, màscares, guants i altres materials de socors a les persones afectades així com refugi per a aquelles que han perdut la seva llar.

La Plataforma d’ONGs d’Andorra fa una crida urgent a tota la població davant els devastadors efectes que està patint la població d’aquesta ciutat degut a les explosions, que se sumen als causats per l’alta inestabilitat política que pateix el país, amb una situació econòmica molt debilitada i a més, amb una alta afectació per la Covid-19.

Els donatius es poden fer als comptes oberts a totes les entitats bancàries del país o bé trucant al 141 (cost de la trucada 2 € + IGI).