Les ONG alerten de l’increment de casos de pobresa i destaquen la necessitat de coordinació

La Creu Roja ha fet aquest cap de setmana una campanya de recapte de productes de primera necessitat per a les persones més vulnerables. El motiu és el gran increment dels casos de pobresa. Altres ONG, com Càritas, coincideixen en aquesta visió i creuen que amb la crisi pot haver-n’hi més. El més preocupant, afirmen, és que ara pot afectar tothom.

La voluntària social de Càritas, Marta Roma, ha remarcat que la pandèmia ha demostrat que “no per tenir una feina es pot tirar endavant”. “Som molt vulnerables i una situació com aquesta pot fer que es desestabilitzi el lloc de treballs o els estalvis”.

El director de la Creu Roja, Jordi Fernández, considera que hi hauria d’haver una coordinació més gran entre el Govern i les entitats per no malbaratar recursos. En aquest sentit, entén que “la confiança que la gent deposita quan ens dona tot això és perquè després fem una bona distribució”. Una distribució que, segons ha assegurat, “no tindria sentit si no ens coordinem amb Càritas i amb el ministeri d’Afers Socials, de manera que entre tots mirem de racionalitzar els recursos i repartir-los el millor possible”.

Des de Càritas s’afegeix que actualment l’entitat ja treballa amb el ministeri d’Afers Socials per intentar evitar aquesta situació.